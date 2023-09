Regel-Änderungen für Autofahrer: Im Herbst gibt es gleich drei wichtige Neuerungen

Von: Sebastian Oppenheimer

Ab 1. September 2023 vereinfacht sich die Online-Zulassung. (Symbolbild) © Frank Sorge/Imago

In diesem Herbst gibt es gleich drei Neuerungen für Autofahrer: Es geht um Geld, Behördengänge und Abgas.

Neuerungen für Autofahrer gibt es nicht immer nur zum Jahreswechsel. Gerade erst wurde bekannt gegeben, wie sich die Regionalklassen bei der Kfz-Versicherung verändern. Zum 1. September stehen aber weitere Änderungen an – und zwar gleich drei an der Zahl, wie 24auto.de berichtet.

Zum einen zieht sich der Umweltbonus für Elektroautos weiter zurück. Ab 1. September 2023 können nur noch Privatpersonen, die bis zu 4.927 Euro (brutto) Kaufpreis-Zuschuss vom Staat beantragen. Für gewerblich zugelassene Pkw gibt es gar kein Steuergeld mehr. Außerdem geht die Euro-6-Norm zum Monatswechsel in ihre wohl letzte Runde – in die Stufe 6e. Und: Die digitale Zulassung eines Autos ist ab September einfacher. Dann ist es möglich, unmittelbar nach der Online-Zulassung mit dem Fahrzeug am Verkehr teilzunehmen.