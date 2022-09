Darum sollten Sie das Klicken an der Zapfsäule nicht ignorieren

Von: Anne Hund

Teilen

Irgendwann stoppt an der Zapfsäule die Abschaltautomatik den Vorgang – und der Tank ist voll. Experten raten davon ab, noch etwas nachzufüllen. (Archivbild) © Sven Hoppe/dpa

Die Abschaltautomatik und das damit verbundene Geräusch kennt jeder Autofahrer. Kann man trotzdem noch den ein oder anderen Liter Benzin nachfüllen?

Jeder Autofahrer kennt dieses Geräusch: Irgendwann stoppt an der Zapfsäule die Abschaltautomatik den Vorgang – und der Tank ist voll. Kann man trotzdem noch den ein oder anderen Liter Benzin bis zum obersten Rand einfüllen?

Kann man eigentlich zu viel tanken? Was Autofahrer wissen sollten

Experten raten davon ab. Es schade zwar nicht dem Auto. Aber das manuelle Befüllen über die Abschaltautomatik hinaus bringe auch nicht viel, zitierte die Deutschen Presse-Agentur (dpa) den Fahrzeugexperten Torsten Hesse vom Tüv Thüringen vor geraumer Zeit zum Thema. „Je nach Fahrzeugtyp passt so nur noch eine kleine Menge Kraftstoff zusätzlich in den Tank. Die Gefahr des Überschwappens von Kraftstoff ist allerdings groß.“ Dadurch entsteht die Gefahr, dass Kraftstoff in die Umwelt gelangt. Der Tipp des Experten, den sich Autofahrer beim Tanken zu Herzen nehmen sollten: Nur so lange Benzin einfüllen, bis die Abschaltautomatik der Zapfanlage den Tankvorgang abbricht. Speziell für Kanister gibt es, damit das Benzin nicht nachtropft, auch Sicherheitseinfüllsysteme, die nicht viel kosten.

Sie freuen sich auf Auto-Tipps, Fahrberichte und News? Alles rund ums Thema Mobilität gibt es in unserem regelmäßigen Auto-Newsletter.

Warnleuchten im Auto und was sie bedeuten Fotostrecke ansehen

Bei Tanken auf die Einrastautomatik der Zapfsäule achten

Klar fährt man die Zapfsäule zudem am besten immer von der Seite an, auf der sich die Tankklappe befindet. Es können ansonsten nicht nur Lackschäden am Kofferraumdeckel oder der Heckpartie entstehen, wenn der Schlauch erst umständlich ausgerollt werden muss und sich um das Auto schlängelt. Sondern eventuell könnte dann auch die Einrastautomatik der Zapfpistole nicht richtig funktionieren, weil der Schlauch zu weit verdreht oder gar abgeknickt worden ist. Erfahren Sie zudem hier, wie viel Benzin Sie im Reservekanister maximal mitnehmen dürfen. (ahu)