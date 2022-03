ADAC hilft Autofahrern aus der Ukraine gratis – nicht jeder findet das gut

Von: Marcus Efler

Unbürokratische Hilfe für Flüchtlinge und ihre Helfer: Ein Fahrzeug des ADAC. (Symbolbild) © Ralph Peters/Imago

Die „Gelben Engel“ des ADAC helfen ukrainischen Flüchtlingen bei einer Panne nun unbürokratisch und kostenlos. Darum verwirrt das manche andere Autofahrer.

München – Der russische Angriff auf die Ukraine hat eine immense Fluchtwelle in Gang gesetzt: Etwa eine Million Menschen sind aus dem überfallenen Land bereits in westliche Länder geflohen, und täglich werden es mehr. Mehrere Tausend von ihnen sind mittlerweile auch in Deutschland gelandet, die meisten per Auto. Mit einer besonderen Geste unterstützt der ADAC nun die Gestrandeten – und leistet bei Fahrzeugen aus der Ukraine in Deutschland kostenlose Pannenhilfe.

Die Reaktion ist wie erwartbar positiv – allerdings nicht nur, wie 24auto.de* berichtet. Auf dem Facebook-Profil des Autofahrer-Vereins melden sich zunehmend auch kritische Stimmen. „So eine Aktion hätte ich von ADAC für die Corona-Pandemie erwartet, bin total enttäuscht als Mitglied“, postete ein User. „Hat Euch vom ADAC aber vor 2 Wochen nicht Interessiert, als wir mit einem Hilfskonvoi der Feuerwehr ins Ahrtal eine Reifenpanne hatten“, kritisierte ein anderer: „Sollten erstmal 1500€ per Visa vorab leisten. Hoffe, das läuft diesmal besser“. *24auto.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA