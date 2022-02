Aston Martin DBX 707: Weniger Gewicht, mehr Power

Von: Sebastian Oppenheimer

Aston Martin steigert die Leistung beim DBX 707 – wie der Name schon verrät – auf mächtige 707 PS. © Aston Martin

Der Nobelhersteller Aston Martin steigert die Leistung des DBX auf satte 707 PS. Dafür wählen die Briten einen anderen Weg als viele andere Autobauer.

Gaydon (Großbritannien) – In der Liga der Nobelcrossover ist ein neuer Kampf entbrannt, wer die strahlende Leistungskrone in Händen halten darf. Porsche wurmte es mächtig, dass der hauseigene Cayenne mit Audi RS Q8 und Lamborghini Urus mittlerweile nicht mehr der unangefochtene Herr im Konzern war. Ferrari kündigt seinen Purosangue an, der wohl einiges an Dynamik auf die Fahrbahn zaubern dürfte und BMW bläst mit seinem rund 750 PS starken Powerhybriden XM ebenfalls mächtig die Backen auf. Um mit dem allemal sportlichen und ebenso sehenswerten DBX weiter in der ersten Reihe der Startaufstellung stehen zu dürfen, legt Aston Martin mit dem DBX 707 nach.

Wie der Name schon verrät, steigt die Motorleistung auf imposante 707 PS. Dabei verzichtet der Aston Martin DBX 707 auf einen zusätzlichen Elektromotor als Booster, sondern erledigt den Leistungsnachschlag mit einer Überarbeitung des vier Liter großen V8-Doppelturbos, dem bisher mit seinen 550 PS kaum fehlende Initiative nachzusagen war. Veränderungen an den beiden Turboladern sowie eine geänderte Motorelektronik sorgen für eine Leistungssteigerung von 550 auf 707 PS und 900 Nm. Das sind 157 PS und 200 Nm mehr als dem Fahrer bisher für seinen Tatendrang zur Verfügung standen. Die Keramikbremsen sorgen nicht nur für ideale Verzögerung im Grenzbereichs, sondern für eine Reduzierung der ungefederten Massen, was sich positiv auf das Fahrverhalten auswirkt. So speckte der DBX 707 um mehr als 40 Kilogramm ab.

