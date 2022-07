Audi-Tacho um 200.000 Kilometer zurückgedreht – Händler-Paar soll massiv betrogen haben

Von: Sebastian Oppenheimer

Massiv manipuliert: In Österreich hat ein Pärchen Kilometerzähler von Gebrauchtwagen zurückgedreht. (Symbolbild) © Oliver Hardt/Imago

In Österreich hat die Polizei ein Paar geschnappt, das Tachos von Gebrauchtwagen manipuliert haben soll – bis zu 200.000 Kilometer verschwanden.

Krems an der Donau (Österreich) – Der Chipmangel beschert Neuwagen-Käufern aktuell lange Wartezeiten, selbst Gebrauchtwagen sind knapp und teuer. Aber auch abgesehen von den momentanen Lieferzeiten bei Neuwagen sind Gebrauchte für viele generell eine preislich attraktive Alternative – verlieren Neufahrzeuge doch bereits in den ersten ein, zwei Jahren rapide an Wert. Kauft man allerdings einen Gebrauchtwagen von privat ist Vorsicht geboten.

In Österreich soll ein Pärchen massiv Kilometerstände von Gebrauchtwagen zurückgedreht haben, wie 24auto.de berichtet.

Letztendlich konnte die Polizei dem Pärchen den vollendeten Verkauf von acht und den versuchten Verkauf von einem Gebrauchtwagen „zuordnen“, bei denen die Kilometerstände manipuliert worden waren. Wie „heute.at“ berichtet, drehte das Duo unter anderem bei einem Audi die Tacho-Uhr offenbar um 200.000 Kilometer zurück. Vorzugsweise handelten die beiden demnach mit Fahrzeugen der Marke mit den vier Ringen sowie Škoda. Die „geringste“ Manipulation lag laut Polizei in einer „Zurückdrehung“ um 60.000 Kilometer. Die Schadensumme liegt im fünfstelligen Bereich.