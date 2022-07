Flotte Spritztour mit Tuning-Rasenmähern – Polizei greift ein

Von: Sebastian Oppenheimer

Ende einer Spritztour: In Nordrhein-Westfalen hat die Polizei zwei frisierte Aufsitz-Rasenmäher aus dem Verkehr gezogen. © Polizei Steinfurt

Mit frisierten Aufsitz-Rasenmähern haben ein 21-Jähriger und ein 22-Jähriger eine „flotte“ Spritztour unternommen – die Polizei stoppte die Fahrt.

Steinfurt – Immer wieder kommt es zu illegalen Autorennen – die beteiligten Fahrzeuge sind meist üppig motorisiert: Kürzlich trat etwa ein Mercedes G 500 gegen einen Kia Stinger an – am Ende beschlagnahmte die Polizei beide Fahrzeuge. Ein ähnlich halsbrecherisches Rennen lieferten sich vor einiger Zeit ein Nissan GT-R und ein BMW in Rotterdam – auch der Nissan wurde von der Polizei eingezogen. Jetzt musste die Polizei in Nordrhein-Westfalen mal wieder zwei Fahrzeuge stoppen, die laut Zeugen „ziemlich flott“ unterwegs waren.

Die Beamten stoppte zwei junge Männer auf getunten Aufsitz-Rasenmähern, wie 24auto.de berichtet.

Wie die Polizei berichtet, waren ein 21-Jähriger und ein 22-Jähriger in der Dorfbauerschaft Sellen mit zwei frisierten Aufsitz-Rasenmähern unterwegs. Zeugen hatten die Beamten alarmiert, weil die beiden wohl recht zügig mit ihren Gefährten umherfuhren. Während es sich bei dem einen „Tuning-Mäher“ um, eine komplette Eigenkonstruktion handelte, handelte es sich bei dem zweiten um einen aufgemotzten Mäher der Marke John Deere. Weil für die beiden getunten Aufsitz-Rasenmäher weder eine Zulassung vorlag, noch ein Versicherungsschutz bestand, wurden entsprechende Strafanzeigen gestellt. Die beiden Gefährte wurden abgeschleppt.