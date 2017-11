Ausparken in 1.000 Zügen: Dieses Video schmerzt beim Hinsehen

Im Netz kursieren unzählige Videos, bei denen Menschen beim Ein- oder Ausparken scheitern. Doch dieses hier hat es besonders in sich.

Eigentlich lernt man es ja bereits in der Fahrschule, wie man sein Auto mit möglichst wenig Zügen in die Parklücke hinein- und auch wieder herausmanövriert. Doch scheinbar haben manche dabei nicht so gut aufgepasst, oder das Gelernte bereits wieder vergessen.

Video zeigt, wie kompliziert Ausparken sein kann

Im Internet gibt es haufenweise Videos, welche die mangelnden Fahrkünste beim Parken belegen. Doch bei diesem Video dürften versierte Verkehrsteilnehmer kaum hinsehen können: Fast zwei Minuten dauert es, bis der Fahrer der Parklücke entkommt:

Das kuriose daran: Eigentlich wäre es ganz leicht gewesen, mit nur einem Zug aus der Parklücke herauszufahren, wie ein User in einer anschaulichen Grafik erklärt.

Doch auf diese simple Idee ist der Fahrer offensichtlich nicht gekommen. Er fährt vor, zurück, vor, zurück - und findet sich plötzlich wirklich in einer ungünstigen Situation.

Passend dazu: Auch mit diesem Video bewirbt sich eine Fahrerin scheinbar um den Preis der schlechtesten Einparkerin der Welt.

Ein weiterer User hat den Weg skizziert, den der Fahrer benutzt hat:

Das Video, das auf der Facebook-Seite "Shades of Black TV" veröffentlicht wurde, ist bisher 2,6 Millionen mal bestaunt worden. Die meisten User können dabei nicht nachvollziehen, wie solch eine "Glanzleistung" überhaupt möglich ist. Einige fordern sogar, dass dem Fahrer der Führerschein entzogen werden soll.

Ob den Nutzern diese Szene aus "Austin Powers" bekannt vorkommt?

Es geht auch anders: Diese Frau gewann 2012 bei der Einpark-WM. Damit Sie nicht zu den "Parkdeppen" gehören, können Sie hier unsere Tipps zum schnellen Einparken nachlesen. Auch interessant: So viel Zeit und Geld verschwenden wir beim Einparken.

Diese Park-Unfälle sind absolut verrückt Zur Fotostrecke

Rubriklistenbild: © Screenshot Facebook