Parken am Flughafen – sechs Tipps, mit denen man teure Gebühren vermeiden kann

Das Parken am Flughafen kann richtig teuer werden – auch wenn der hier gezeigte Preis die Folge eines technischen Fehlers war. Deshalb gilt: Wer im Voraus plant, kann bis zu zwei Drittel an Kosten einsparen. © Chris Emil Janßen/Imago

Der Urlaub naht und die Koffer sind schon längst gepackt. Wer aber jetzt mit dem eigenen Auto zum Flughafen muss, den können zum Teil hohe Gebühren erwarten. Aber nicht mit folgenden Tipps.

Zusatzkosten für Hand- oder Aufgabegepäck, den Wunschsitzplatz oder das Essen im Flieger – je nachdem, was man gebucht hat, werden gewisse Zahlungen immer bedacht. Die Parkgebühren am Flughafen werden in der Regel aber gerne vergessen. Das wird ganz besonders dann richtig teuer, wenn man so ein Ticket spontan lösen muss. Wie man das verhindern kann, weiß 24auto.de.

Am Berliner Flughafen (BER) kostet eine Woche im Parkhaus schon mal 199 Euro (genau wie in München) und auf den offiziellen Plätzen in der Umgebung sind es immerhin noch immer 139 Euro pro Woche. Geld, dass man im Urlaub mit hoher Wahrscheinlichkeit besser ausgeben könnte. Aber es gibt ein paar Möglichkeiten, günstiger zu parken – zumindest, solange man darauf achtet, keinen Strafzettel zu kassieren. Am günstigsten ist es natürlich, wenn man das Auto in der heimischen Garage lassen und etwa mit einem Taxi oder dem öffentlichen Nahverkehr zum Terminal reisen kann.