Extreme Autopreise: Feuerwehr warnt vor Problemen bei der Ausbildung

Von: Sebastian Oppenheimer

Auch Retter müssen üben: Ein Feuerwehrverband klagt nun über einen Mangel an entsprechenden Fahrzeugen. (Symbolbild) © Fotostand/Imago

Chipmangel und gestörte Lieferketten machen Autos aktuell extrem teuer. Ein Feuerwehrverband schlägt nun Alarm: Die Ausbildung sei in Gefahr.

Ein Auto – oder vielleicht sogar zwei – zu unterhalten, wird für viele Menschen in Deutschland immer schwieriger. Seit Beginn des Ukraine-Kriegs sind die Spritpreise im Dauer-Höhenflug. Bei Neuwagen sind kaum Rabatte drin, die Lieferzeiten sind teils extrem lang – und auch Gebrauchtwagen sind knapp und teuer. Doch: Chipmangel und die durch die Corona-Pandemie gestörten Lieferketten bereiten nicht nur den nur Autofahrern Kopfzerbrechen. Auch ein Feuerwehrverband schlägt nun Alarm – aus einem ganz anderen Grund.

Demnach mangelt es an ausrangierten Fahrzeugen für die Feuerwehr-Ausbildung, wie 24auto.de berichtet.

Der Feuerwehrnachwuchs trainiert beispielsweise den Umgang mit hydraulischen Rettungsgeräten und anderen technischen Einsatzmitteln an ausrangierten Fahrzeugen. Und davon braucht es jede Menge. Wie der Kreisfeuerwehrverband Dithmarschen (Schleswig-Holstein) nun mitteilt, werden dort pro Lehrgang 17 alte Fahrzeuge für praktische Übungen benötigt. Und genau daran hapert es. „Leider wird es in der aktuellen Zeit immer schwieriger, an ausrangierte Fahrzeuge zu kommen“, schreibt der Verband in einer Mitteilung. Denn auch in schlechtem Zustand würden die Fahrzeuge aufgrund der Marktsituation für hohe Preise verkauft – und der Feuerwehr nicht mehr durch die Verwerter für die Ausbildung zur Verfügung gestellt.