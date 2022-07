Autobahn-Ausfahrt: So kommen Sie richtig wieder runter

Von: Marcus Efler

Teilen

Für routinierte Autofahrer mag das Verlassen der Autobahn an einer Anschlussstelle eine profane Angelegenheit sein. Gefährliche Fehler können trotzdem passieren.

Die Reise über eine Autobahn ist im Grunde eine entspannte Angelegenheit: Man fährt meistens geradeaus oder durch langgezogene Kurven, hält sich am Lenkrad fest und passt auf seinen Sicherheitsabstand auf. Lediglich das korrekte Einfädeln in den Verkehr während der Auffahrt oder die Fahrt durch enge Baustellen-Spuren halten die eine oder andere Herausforderung parat. So simpel ist die Sache, dass mittlerweile Autopiloten sie offiziell teilweise übernehmen dürfen.

Fast geschafft: So fahren Sie richtig von der Autobahn. (Symbolbild) © picture alliance/dpa

Autobahn-Ausfahrt: So kommen Sie richtig wieder runter

Ausgerechnet am Ende der (meist) zügigen Fahrt lauert indes noch eine Schwierigkeit: Das sichere und korrekte Verlassen der Autobahn an einer Anschlussstelle, oder auch einem Autobahnkreuz. Wer sich hier, sei es aus zu viel Routine oder zu wenig Erfahrung, falsch verhält, kann durchaus gefährliche Situationen provozieren.

Warnleuchten im Auto und was sie bedeuten Fotostrecke ansehen

Und so verlässt man die Autobahn richtig:

Ordnen Sie sich rechtzeitig, also zwischen den 1000- und 500-Meter-Schilder für die Ausfahrt, auf den rechten Fahrstreifen ein. Allerdings nicht hektisch zwischen zwei Lkw drängen – zu diesem Zeitpunkt haben Sie noch genügend Reserve, langsamere Fahrzeuge zu überholen. Reduzieren Sie die Geschwindigkeit auf etwa 90 oder 95 km/h. So sind Sie immer noch schneller als die Lkw auf der rechten Spur. Aus der Richtgeschwindigkeit 130 km/h reicht es, vom Fahrpedal zu gehen. Bremsen ist dann nicht nötig, viele Elektroautos verzögern dann allerdings selbständig. Etwa 300 Meter, also am „Adidas-Schild“ (das blaue mit drei weißen Streifen), setzen Sie den Blinker rechts. Wird das vergessen, droht ein Bußgeld von zehn Euro. Auf dem Verzögerungsstreifen, und erst dann, bremsen Sie weiter hinunter auf etwa 50 bis 60 km/h – oder noch weiter, sollte es sich um eine Ausfahrt mit einer engen Kurve handeln. Vertrauen Sie dabei lieber dem Tacho als Ihrem Gefühl, denn nach der Autobahntour unterschätzen Sie Ihre Geschwindigkeit möglicherweise. Wichtig: Im Gegensatz zur Beschleunigungsspur ist es hier nicht erlaubt, langsamere Fahrzeuge auf der normalen Autobahnspur rechts zu überholen. Befahren Sie die Kurve der Anschlussstelle mit gleichmäßigem Lenkeinschlag und Tempo. Letzteres darf Ihnen weiterhin ruhig eher etwas zu langsam vorkommen.