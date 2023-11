Vorsicht vor Fake-Strafzetteln: So erkennen Sie den Bußgeld-Betrug

Von: Sebastian Oppenheimer, Maria Wendel

Verkehrssünder aufgepasst: In Berlin tauchten nun gefälschte Knöllchen auf. Woran sie Fake-Strafzettel erkennen können.

In einigen Ländern erhalten diejenigen, die ihre Strafzettel innerhalb eines bestimmten Zeitraums begleichen, tatsächlich bis zu 50 Prozent Rabatt. Schnelle Zahlungen können Verkehrsdelinquenten also erhebliche Summen einsparen. In Deutschland ist die Situation jedoch anders: Wer die Zahlungsfristen nicht einhält, muss aufgrund zusätzlicher Gebühren letztendlich mehr zahlen. Trotzdem sollte man nicht voreilig Geld überweisen – eine gründliche Prüfung des Strafzettels ist immer empfehlenswert. So sind beispielsweise in Berlin kürzlich gefälschte Bußgeldbescheide aufgetaucht. Wer jedoch genau hinsieht, sollte nicht darauf hereinfallen.

Bußgeld-Betrug: Berliner Polizei warnt vor gefälschten Strafzetteln

Bei Knöllchen am Auto lohnt es sich, genauer hinzuschauen, um keinen Fälschungen auf den Leim zu gehen. © Shotshop/Imago

Die Berliner Polizei informierte in einem Post auf X (früher Twitter), dass im Stadtteil Marzahn zahlreiche gefälschte Strafzettel verteilt wurden. Die Beamten posteten auch ein Foto einer solchen Fälschung, die mit einem QR-Code versehen war. Die Polizei warnt eindringlich davor, den QR-Code zu scannen oder Geld an das dahinterliegende Portal zu überweisen – es handelt sich um Betrug.

Recht offensichtlich: Netz amüsiert sich über gefälschte Strafzettel

Bei näherer Betrachtung des gefälschten Strafzettels, dessen Überschrift „Mitteilung über Verstöße“ lautet, fallen einige Merkwürdigkeiten auf, die jeden Autofahrer misstrauisch machen sollten. Unter anderem ist die deutsche Sprache etwas unbeholfen. So steht weiter unten: „Es wurde eine Geldbuße in Höhe von: 25 €.“ Es fehlt ein Wort wie „festgelegt“. Auch die einfache Bemerkung „Unterschrift eines Polizisten“ unter der Unterschriftenzeile amüsiert einige X-Nutzer ebenso wie die E-Mail-Adresse auf dem Strafzettel, die mit „Nuertingen“ beginnt. „Aber lustig, dass ihr in Berlin eine Mailadresse aus dem Schwabenland nutzt!“, kommentierte jemand den Post der Polizei.

Einige weitere Kommentare zu den gefälschten Strafzetteln unter dem Polizeipost:

„Oje, wer das bei der Grammatik für echt hält, dem ist aber auch nicht mehr zu helfen.“

„Ich würde eine E-Mail nach Nürtingen schreiben und mich beschweren, dass nicht gegendert wird.“

„Logisch herleitbare E-Mail-Adresse für Berlin.“

„Das war doch Thomas Müller laut Unterschrift.“

„Wer da bezahlt, dem gehört‘s nicht anders.“

„Wer fällt darauf rein? Das sieht ja absolut lächerlich und unseriös aus.“

Erst vor kurzem sorgte ein ähnlicher Vorfall für Aufsehen: In Leipzig zog ein Mann mit einem Thermodrucker über Supermarktparkplätze und verteilte gefälschte Strafzettel.

Für diesen von der Redaktion geschriebenen Artikel wurde maschinelle Unterstützung genutzt. Der Artikel wurde vor Veröffentlichung von Redakteurin Maria Wendel sorgfältig überprüft.