Lachnummer im Autohaus: Riesen-Gong knallt auf Nissan

Von: Sebastian Oppenheimer

Lachnummer im Nissan-Autohaus: Der Tritt einer jungen Frau gegen einen Gong ging mächtig in die Hose. © TikTok (summar.marie)

In einem Autohaus in Kanada wurde die Übergabe-Zeremonie eines Fahrzeugs zur Lachnummer – ein Video davon amüsiert aktuell das Netz.

Keine Frage: Das erste Auto ist immer etwas Besonderes. Und gerade in diesen Zeiten ist es alles andere als selbstverständlich, sich ein eigenes Fahrzeug leisten zu können. Bei Neuwagen sind die Lieferzeiten teils lang – und die Rabatte gering. Selbst nach einem passenden Gebrauchtwagen muss man aktuell oft lange suchen – und auch hier zumeist tief in die Tasche greifen. Einer jungen Frau aus Kanada jedenfalls wird der Kauf ihres ersten Wagens sicherlich für immer im Gedächtnis bleiben.

Denn ein Video der schief gelaufenen Übergabe-Zeremonie erheitert aktuell das Netz, wie 24auto.de berichtet

In einem TikTok-Video ist zu sehen, wie ein Verkäufer in einem Nissan-Autohaus in Calgary (Alberta) lautstark eine Art Gratulations-Rede zum Kauf hält. Zwischen ihm und der Kundin steht ein riesiger Gong. Am Ende bittet der Redner die junge Frau, den Gong zu „kicken“ – und dieser Bitte kommt sie auch nach. Ihr Tritt ist allerdings ziemlich schwungvoll – der Gong kippt mitsamt dem Ständer um und knallt mit lautem Geschepper auf einen Nissan Maxima, der im Showroom steht. Der Verkäufer verstummt, im Publikum wird gekichert und der jungen Autobesitzerin ist die Aktion extrem peinlich. Dennoch kann sie inzwischen selbst darüber lachen, denn sie hat das Video auf TikTok hochgeladen, wo es schon mehr als 300.000 Mal angesehen wurde: