Autonomes Fahren: Experten testen Tesla Model Y – „Autopilot“ fällt durch

Von: Sebastian Oppenheimer

Teilen

Bei einem Test ist der „Enhanced Autopilot“ eines Tesla Model Y nun durchgefallen. (Symbolbild) © CTK Photo/Imago

Mercedes ist der erste Hersteller, dessen Fahrzeuge auf Level 3 fahren dürfen – Experten haben das System nun mit Teslas „Autopilot“ verglichen. Die US-Technik kam dabei nicht gut weg.

Manchmal dauern die Dinge etwas länger als ursprünglich gedacht. So ist es beispielsweise auch beim Thema autonomes Fahren. Schon vor vielen Jahren zeigten Hersteller, was Versuchsfahrzeuge alles können. Doch bis heute ist kein vollautonomes Fahrzeug in Serie. Die Schwierigkeiten, die auf dem Weg dorthin zu überwinden sind, sind offenbar deutlich größer als angenommen. Viele wähnen Tesla auf diesem Feld führend, doch das täuscht: Kein Modell des Herstellers beherrscht mehr als das Fahren auf dem Level 2. Der einzige Hersteller, dessen Fahrzeuge hierzulande auf Level 3 fahren dürfen, ist aktuell Mercedes.

Autoexperten haben nun das Mercedes-System mit dem Tesla-„Autopilot“ verglichen, wie 24auto.de berichtet.

In der TV-Sendung „Auto Mobil“ (VOX) trat ein Mercedes EQS mit dem sogenannten Drive Pilot auf Level 3 (hochautomatisiertes Fahren) gegen ein Tesla Model Y mit dem Enhanced Autopilot an. Der Mercedes EQS schnitt im „Autopilot“-Test gut ab. Wenig rühmlich schlug sich dagegen der Tesla: In einer Baustelle erkannte er beispielsweise mehrfach das Tempolimit-Schild nicht. Auf seiner Website verspricht Tesla zudem, der Enhanced Autopilot könne das Fahrzeug von Autobahnauf- bis zur Abfahrt steuern. Doch im praktischen Versuch fuhr der Tesla schon bei der Auffahrt über eine durchgezogene Linie – zum Entsetzen der Tester: Daran erkenne man, dass das Fahrzeug seine Umwelt nicht richtig erkenne und nicht richtig lenke – und dadurch verliere man das Vertrauen.