Autopilot: Mehrheit der Deutschen sieht die Technik skeptisch

Von: Sebastian Oppenheimer

Die Mercedes S-Klasse darf offiziell autonom – auf Level 3 – fahren. (Symbolbild) © Mercedes-Benz AG

Die Mercedes S-Klasse darf offiziell autonom fahren – zumindest auf dem sogenannten Level 3. Doch was halten die Deutschen eigentlich von der Technik?

München – Tesla und der „Autopilot“ – eine Geschichte voller Missverständnisse. Immer wieder halten Kunden das System für eines mit echten „Robotaxi“-Fähigkeiten. Doch dass die Fahrzeuge der Firma von Elon Musk (50) komplett selbstständig fahren, ist mitnichten der Fall – auch nicht bei der Top-Version „Full Self-Driving“ (FSD). Mercedes ist da einen Schritt weiter: Der Hersteller ist der erste, der in Deutschland eine Genehmigung erhalten hat, Fahrzeuge autonom – auf dem sogenannten Level 3 – fahren zu lassen. Doch was halten eigentlich die Deutschen davon?

Laut einer repräsentativen Umfrage stehen viele Deutsche der Autopilot-Technik skeptisch gegenüber, wie 24auto.de* berichtet.

Befragt hat das Portal Leasingmarkt.de die Probanden anlässlich der Zulassung der Mercedes-Technik, die autonomes Fahren in begrenztem Rahmen (Level 3) ermöglicht. Das System namens „Drive Pilot“ funktioniert aktuell nur auf Autobahnen – und auch nur bis zu einem Tempo von maximal 60 km/h. Noch sind die Kritiker in der Überzahl: 64 Prozent der Befragten halten von der Autopilot-Technik wenig, nur 37 Prozent sehen die Entwicklung als positiv an. Vor allem Frauen (69 Prozent) schätzen die Technik negativ ein, bei den Männern sind es nur 58 Prozent. *24auto.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA.