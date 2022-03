Benzinklau auf die rabiate Art: Diebe bohren Löcher in Autotanks

Von: Marcus Efler

Teilen

Besonders dreiste Spritdiebe haben einen Kraftstofftank mit der Bohrmaschine angebohrt. (Symbolbild) © Lunamarina/Imago

Mit den hohen Benzinpreisen greift in den USA eine üble Art des Spritklaus um sich. Der Schaden für die bestohlenen Autofahrer ist heftig.

Allentown (USA) – Um ihre Kraftstoff-Kosten zu drücken, schrecken Manche vor kriminellen Taten nicht zurück. Das bekommen nun vor allem Autofahrer in den USA zu spüren. Denn dort greift eine Art des Sprit-Klaus um sich, die schon beim Benzinpreisschock von 2008 die Polizei in Atem hielt: das Absaugen aus dem Autotank. Doch während es damals möglich war, den Tankverschluss zu knacken, ist der bei modernen Autos mittlerweile gut gesichert. Also gehen die kriminellen Benzin-Beschaffer heute rabiater vor, rücken mit der Bohrmaschine an – und saugen den Kraftstoff dann durch ein Loch im Autotank ab.

Ein Fall in Pennsylvania, bei dem der Tank eines Nissan quasi vor der Haustür von dessen Besitzerin entleert wurde, ist sogar per Video dokumentiert und bei 24auto.de* zu sehen. Der Verlust des Benzins, so ärgerlich er ist, stellt dabei noch den kleineren Teil des Schadens dar. Denn das Loch im Tank und dessen Austausch zieht eine aufwendige Reparatur in der Werkstatt nach sich, die gut und gerne einen Tausender kosten kann *24auto.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA