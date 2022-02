Blau-weißes Schild mit schwarzem Schlüssel: Was bedeutet das seltsame Verkehrszeichen?

Viele Schilder geben den Autofahrern Rätsel auf. Auch ein blau-weißes Quadrat mit einem schwarzen Schlüssel. Nur wenige wissen, was es heißt.

München – Wer in Deutschland mit dem Auto unterwegs ist, der sieht sich mit zahlreichen Schildern konfrontiert. Während bei den allermeisten die Bedeutung klar ist, gibt es auch das ein oder andere Zeichen, das den Autofahrern Rätsel aufgibt. So auch ein blau-weißes Schild mit schwarzem Schlüssel, wie 24auto.de berichtet.

Ähnlich wie beim „Roten Punkt“ oder dem „Orangenen Pfeil“ wissen viele Menschen mit diesem Schild nichts anzufangen. Noch unbekannter ist wohl nur das Zentrumsschild. Bei einer Befragung des ADAC im Jahr 2013 wusste lediglich jeder 20. Autofahrer, wofür das ominöse Verkehrszeichen steht, dabei wurde es bereits 2007 eingeführt.

Doch auch das besagte blau-weiße Schild mit dem schwarzen Schlüssel ist für viele ein Buch mit sieben Siegeln. Denn das Zeichen in der Mitte könnte man leicht für einen Turm halten. Entsprechend dürften viele Autofahrer wohl denken, das in der Nähe irgendwo ein Funkturm steht. (Oranges Verkehrsschild mit Zahlen und Pfeilen: Was bedeutet das seltsame Zeichen?)

Doch dem ist nicht so. Bei dem Schlüssel, der auf dem weißen Grund abgebildet ist, handelt es sich nämlich um einen sogenannten Engländer – ein Werkzeug, das in Autowerkstätten oftmals zum Einsatz kommt. Und genau darauf weist auch dieses mysteriöse Schild hin. (Rundes, schwarz-weißes Verkehrsschild auf Autobahn: Was hat es zu bedeuten?)

Blau-weißes Schild mit schwarzem Schlüssel: Pannenhilfe in der Nähe

Wer also eine Autopanne hat und dieses Schild sieht, muss nicht gleich den ADAC rufen. Denn in der Nähe des Verkehrszeichens befindet sich eine Werkstatt, die das Fahrzeug wieder reparieren kann. Im Vergleich zu vielen anderen Verkehrszeichen, die sich im deutschen Schilderwald finden, ist es also ein sehr wichtiges und hilfreiches. (Große, braune Verkehrsschilder: Das steckt hinter den XXL-Tafeln auf der Autobahn)

Dennoch ist das Zeichen für Pannenhilfe nur den wenigsten Autofahrern bekannt. 2010 wurde es – wie zahlreiche andere Schilder auch – optisch zudem angepasst. Bis dahin war das Pannenhilfezeichen ein blaues Rechteck mit einem kleinen weißen Quadrat, auf dem sich der Engländer befand. Das Zeichen wurde hochkant montiert. Inzwischen ist auch das Schild an sich quadratisch und der weiße Bereich samt dem Werkzeug deutlich größer und somit besser erkennbar.