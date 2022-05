Attacke auf Blitzer: Blumen-Graffiti setzen Radarfalle außer Gefecht

Von: Sebastian Oppenheimer

Teilen

Ausgeblitzt: In Neunkirchen besprühten Unbekannte eine Radarfalle mit Blumen-Graffiti. © Polizei Neunkirchen

Im Saarland haben Unbekannte einen Blitzer-Anhänger mit Blumen-Graffiti außer Gefecht gesetzt – die Radarfalle stand im Bereich einer Schule.

Neunkirchen – Wohl jeder der geblitzt wird, ärgert sich. Doch es gibt Zeitgenossen, die scheinbar einen regelrechten Hass auf Radarfallen entwickeln – und gelegentlich brennen bei diesen Menschen auch mal die Sicherungen durch. So wie bei einem Mercedes-Fahrer in Sachsen, der – nachdem er geblitzt worden war – das Messgerät einfach in seinen Wagen lud und damit davonrauschte. Auf der A4 wurde kürzlich sogar eine Radarfalle in die Luft gesprengt.

Nun haben Unbekannte erneut einen Blitzer außer Gefecht gesetzt – mit Blumen-Graffiti, wie 24auto.de berichtet.

Unbekannte besprühten den Anhänger mit bunten Mustern und Smileys. Dabei „verzierten“ sie auch den Bereich der Kameraanlage mit einer Blume – die Radarfalle war danach nicht mehr einsatzfähig. Die Polizei ermittelt nun wegen Sachbeschädigung. Sie betont zudem, dass das in der nähe eine Schule platzierte Gerät in diesem Fall dazu diente, Schüler und Schülerinnen zu schützen.