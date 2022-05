BMW-Drifter trifft auf Polizei-BMW: 1.000 Euro Strafe

Von: Sebastian Oppenheimer

Der Drift eines BMW-Fahrers endete Motorhaube an Motorhaube mit einem Polizei-BMW. © Policja Malopolska

In Polen hat ein BMW-Fahrer auf einer öffentlichen Straße einen lässigen Drift hingelegt – die Aktion kommt ihn nun teuer zu stehen.

Siercza (Polen) – Ein driftendes Auto kann ziemlich cool aussehen – vor allem, wenn der Fahrer sein Handwerk beherrscht. Allerdings kann es auch schnell gefährlich werden, wenn der Lenkrad-Akrobat einen Fehler macht – speziell für Passanten. Deswegen ist Driften auch etwas für abgesperrte Strecken. Nur hält sich nicht jeder daran.

In Polen hat nun ein BMW-Fahrer einen lässigen Drift hingelegt – und bekam kurz darauf die Quittung, wie 24auto.de berichtet.

Von der riskanten Aktion im polnischen Ort Siercza hat die Polizei auf Facebook ein Video veröffentlicht. Zu sehen ist darin ein schwarzes BMW 3er Cabrio (E36) in dem zwei junge Männer sitzen. Der Fahrer zirkelt den BMW gekonnt um eine Art 180-Grad-Kehre nahe einer Tankstelle. Doch kurz nach dem Drift knallen die beiden fast in einen anderen BMW, der ihnen entgegenkommt – und zwar von der Polizei. Das Blaulicht geht an – und die Drift-Aktion ist an dieser Stelle beendet. Den Drifter kommt seine Aktion nun teuer zu stehen. Wie die Polizei schreibt, muss der 21-Jährige wegen „Gefährdung der Verkehrssicherheit“ eine Strafe in Höhe von 5.000 polnischen Zloty (umgerechnet rund 1.050 Euro) zahlen, dazu addieren sich sechs Punkte auf seinem Konto.