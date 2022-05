BMW 3er bekommt Facelift: Ohne Mega-Niere – dafür mehr Elektro

Teilen

BMW hat dem 3er ein Facelift verpasst – ohne Mega-Niere. © Fabian Kirchbauer/BMW

BMW hat den erfolgreichen 3er überarbeitet. Doch die reine Elektroversion bleibt China vorbehalten - leider.

München – Wer in dieser Liga mit einem einer bayrischen Limousine rein elektrisch unterwegs sein will, muss nach wie vor in den BMW i4 und somit die Elektroversion des 4er Gran Coupés steigen. Neu gestaltet wurde durch die Modellpflege des BMW 3ers die Front mit neuer Niere und geänderten LED-Scheinwerfern. Am Heck hat sich beim ab Juli erhältlichen BMW 3er abgesehen von einer neu gestalteten Heckschürze nichts Grundlegendes getan.

24auto.de verrät, wie weit der BMW 3er elektrisch fahren kann.

Den größten Schritt macht das Armaturenbrett, denn das von BMW iX und i4 bekannte gekrümmte Doppeldisplay ersetzt nun auch die bekannten Instrumente des bisherigen Modells. Während der Fahrer auf ein 12,3 Zoll großes Display hinter dem Steuer blickt, lassen sich die weiteren Funktionen auf dem 14,9 Zoll großen Multifunktionsdisplay in der Mitte des Armaturenbretts bedienen. Serienmäßig sind nach der Modellpflege Dreizonen-Klimaautomatik, Navigationssystem, abblendbarer Innenspiegel und Parksensoren an Front sowie Heck. Auf Wunsch gibt es verschiedene Funktionen als optionale Fahrerassistenzmodule.