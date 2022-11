BMWs Autopilot im Test: So gut funktioniert er in den USA – warum nicht in Deutschland?

Von: Marcus Efler

Hinter der mächtigen Niere des BMW i7 verbergen sich Sensoren für die Autonomie-Funktionen. © Daniel Kraus/BMW

Die neue 7er-Reihe von BMW fährt bei jedem Tempo autonom über amerikanische Highways. Eine deutliche Entlastung für den Fahrer – der nur eines beachten muss.

Beim Thema Autopilot sind die deutschen Hersteller derzeit führend – zumindest dort, wo Fahrer ihn am besten brauchen können, nämlich auf monotonen Autobahn-Etappen. Als erste und bislang einzige Automarke darf Mercedes seinen Kunden Autonomie-Funktion nach Level 3 anbieten: Die Möglichkeit, das Auto bis Tempo 60 völlig selbständig fahren zu lassen. Ganz legal darf man sich derweil anderen Dingen widmen, etwa einen Film auf dem Tablet gucken. Derartiges plant auch BMW für seine neue 7er-Reihe. Als Zwischenschritt bieten die Bayern Level 2+ an. Das funktioniert bei jedem Tempo, ist allerdings in Deutschland noch nicht erlaubt. Auf den Highways in den USA kommt diese Art des autonomen Fahrens aber bereits zum Einsatz. Dort hatte 24auto.de auch die Möglichkeit zu einer Testfahrt im BMW i7.

Zuerst muss der Fahrer den Tempomat mit Abstands-Radar aktivieren, dazu die automatische Spurhaltung. Erkennt das Fahrzeug eine Strecke, die sich für das autonome Fahren eignet, signalisiert es seine Bereitschaft. Mit einem weiteren Klick am Lenkrad aktiviert der Fahrer dann den Autopiloten. Dann kann er „Hands off“ gehen, also Hände vom Lenkrad nehmen. Anders als gewohnt, ertönt nicht nach einigen Sekunden ein Warnton mit der Mahnung, wieder das Steuer zu ergreifen. Zum Überholen muss der Blinkhebel angetippt werden. Das System funktioniert flüssig und reibungslos. Eines allerdings muss der Fahrer beachten: Er darf sich nicht von anderen Dingen ablenken lassen. „Eyes off“, wie es Level 3 ermöglicht, funktioniert mit Level 2+ eben nicht.