Stinkefinger auf Blitzerfoto: Provokation kommt BMW-Fahrer teuer zu stehen

Von: Sebastian Oppenheimer

Obszöne Geste Richtung Blitzer: Sein Stinkefinger kommt einen BMW-Fahrer jetzt teuer zu stehen. © Kreispolizeibehörde Mettmann

Ein BMW-Fahrer passierte mit zu hohem Tempo eine Radarfalle und zeigte dabei den Stinkefinger. Das entstandene Blitzerfoto kommt ihn nun teuer zu stehen.

Ratingen – Wer mit überhöhtem Tempo geblitzt wird, der ärgert sich – keine Frage. Allerdings gibt es durchaus Positionen, an denen eine Radarfalle zur Sicherheit beiträgt: etwa vor Schulen oder Kindergärten. Dennoch kommt sich der ein- oder andere Verkehrssünder abgezockt vor – und reagiert dementsprechend. Ein BMW-Fahrer hat seinen Unmut über einen Blitzer auf seine ganz eigene Art demonstriert – das kommt ihn nun teuer zu stehen.

In Ratingen war der Mann mit 60 km/h statt der erlaubten 50 km/h in eine Radarfalle gefahren – und wurde geblitzt. Auf dem Foto ist klar zu erkennen, wie der BMW-Fahrer den Stinkefinger in Richtung Blitzer zeigt. Die Aktion, die sich bereits im Jahr 2020 abspielte, wird den Mann nun eine Stange Geld kosten. Das Ratinger Amtsgericht verurteilte den BMW-Fahrer wegen Beleidigung zu einer Geldstrafe in Höhe von 1.200 Euro.

Die hohe Strafe für den BMW-Fahrer hat wohl auch mit seinem Verhalten vor Gericht zu tun, wie 24auto.de berichtet.

