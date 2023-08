An Tesla vorbeigezogen: VW verkauft wieder die meisten Elektroautos

Von: Simon Mones

VW hat von Januar bis Juli die meisten Elektroautos verkauft. Das geht aus den KBA-Zahlen hervor. Das Lieblingsauto der Deutschen ist aber ein Verbrenner.

Es ist noch gar nicht so lange her, da wurde bekannt, dass Volkswagen wegen der schwachen Nachfrage die Elektroauto-Produktion in Emden gedrosselt. Davon abgesehen läuft es für den Wolfsburger Autobauer aber ganz gut. Immerhin konnte man die Spitzenposition bei reinen Elektroautos in Deutschland von Tesla zurückerobern.

Mit 41.475 Neuzulassungen in den ersten sieben Monaten des Jahres schob sich Volkswagen wieder knapp vor den US-Konkurrenten. Tesla kam im gleichen Zeitraum auf 40.289 Pkw. Das geht aus einem Bericht des Kraftfahrt-Bundesamtes (KBA) hervor. Noch im ersten Halbjahr 2023 und auch im Gesamtjahr 2022 hatte Tesla hingegen klar die Nase vorn.

Volkswagen lässt bei Elektroauto-Neuzulassungen Tesla, Mercedes, Audi und BMW hinter sich

Mercedes (20.613 Neuzulassungen) und Audi (16.786) folgen mit deutlichem Abstand auf den Plätzen dahinter (Angaben Stand Ende Juli). BMW freute sich über einen starken Zuwachs bei den Absatzzahlen und verkaufte 15.987 Stromer. Damit liegt der Münchner Autobauer knapp vor Hyundai (15.411).

Im ersten Halbjahr hat Volkswagen mehr als 40.000 Elektroautos verkauft. © Peter Steffen/dpa

Insgesamt registrierte das Kraftfahrtbundesamt von Januar bis Juli 268.926 Erstzulassungen von reinen Elektroautos. Mit Verbrennern lag die Zahl bei gut 1,64 Millionen Neuzulassungen. Die Verkaufszahlen waren damit besser, als vorher angenommen wurde.

Weg für Elektroautos noch weit: VW Golf bleibt Liebling der Deutschen

Die Absatzzahlen von Volkswagen zeigen laut dem Spiegel aber auch, dass der Weg zur angestrebten Elektroauto-Dominanz noch weit ist. So liegen der ID.4 und ID.5 längst vor dem Polo, an die Zulassungszahlen von Golf, Passat, Tiguan oder auch T-Roc kommen sie aber nicht ran.

Die beiden Elektroautos machten von Januar bis Juli grade einmal 7,1 Prozent der Neuwagenverkäufe von Volkswagen aus. Im Juli stieg der Anteil von ID.4 und ID.5 auf mehr als neun Prozent. Zum Vergleich: Alleine der Golf kam auf einen Anteil von 14,7 Prozent. Es überrascht also nicht, dass er mit 44.500 Neuzulassungen das Lieblingsauto der Deutschen bleibt. Dicht gefolgt vom T-Roc (42.400). (Mit Material der dpa)