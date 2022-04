BMW überarbeitet X7 – Neues Gesicht für das Mega-SUV

Von: Sebastian Oppenheimer

Geschmackssache: Die neue Front des BMW X7 dürfte nicht jedem gefallen. © BMW

BMW spendiert seinen Topmodellen ein völlig neues Gesicht – noch bevor der neue 7er seine Hüllen fallen lässt, zeigen die Münchner den überarbeiteten X7.

München – Endlich einmal eine Modellpflege, bei der sich wirklich etwas tut, was jeder sehen kann. Ob einem das neue Gesicht des BMW X7 mit den getrennten Leuchteneinheiten für Tagfahrlicht/Blinker und Hauptscheinwerfer gefällt, muss jeder für sich entscheiden. In jedem Fall dürfte das neue Gesicht deutlich mehr polarisieren als die bisherige Maske, die anfangs mit dem ebenso großen wie selbstbewussten Kühlergrill für viel Gesprächsstoff gesorgt hatte. An der Front hat sich ebenso viel getan wie am Heck, denn auch hier gibt es neue Leuchten und eine nunmehr flach eingelassene Chromspange.

Navigation oder Soundsystem lassen sich über Sprache, Geste oder per Berührung auf dem zentralen 14,9-Zoll-Display bedienen. Ein Komfortpaket sorgt für sieben beheizte Sessel sowie Flächen- und Lenkradheizung. Ein großes Panoramadach bringt viel Licht ins Innere des Luxus-SUV. Marktstart für den Spartanburg/USA produzierten SUV ist im August. Preislich geht es für die Basisversion des BMW X7 xDrive 40i bei 97.700 Euro los.