Bugatti Veyron: Besonders Exemplar zu verkaufen – für stolzen Preis

Dieser Bugatti Veyron wurde auf eBay für 1,59 Millionen US-Dollar angeboten. © Atlantis Motor Group

In den USA steht ein besonderer Bugatti Veyron zum Verkauf. Allerdings ist er nicht grade besonders günstig.

Boca Raton (USA) – Mit dem Veyron schrieb Bugatti seiner Zeit ein Stück Automobilgeschichte. Als eines der ersten Serienautos knackte der Supersportler die Marke von 1000 PS. Inzwischen sind solche Zahlen keine Seltenheit mehr, auch dank des Elektromotors. Am Kultstatus des Veyron ändert das jedoch nichts.

Zudem hat sich der Sportwagen als sehr wertstabil erwiesen. „Nur 450 Veyron entstehen bis 2015 in Handarbeit, zu Preisen von mindestens 1,16 Millionen Euro. Darunter sind verschiedene, exklusive Sondermodelle, heute gesuchte Sammlerstücke. Der Wert ist in den vergangenen Jahren kaum gesunken", schreibt die Edelmarke Bugatti, die der Volkswagen-Konzern kürzlich an den kroatischen Elektrorenner-Hersteller Rimac verkauft hat, auf ihrer Homepage. Kaum ein Exemplar wird für unter 1,3 Millionen Euro angeboten. Das gilt auch für einen etwas spezielleren Veyron der derzeit in Boca Raton im Bundesstaat Florida von der Atlantis Motor Group angeboten wird.