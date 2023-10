Teure Änderung: Deutsche Autofahrer können Bußgelder aus der Schweiz bald nicht mehr ignorieren

Von: Sebastian Oppenheimer, Anne Tessin

Bei der Fahrt durch die Schweiz wurden Sie geblitzt? Da konnten sich deutsche Autofahrer bisher nach dem ersten Schreck schnell entspannen. Ein Gesetzentwurf macht damit bald Schluss.

Im internationalen Vergleich werden Verkehrsverstöße oft wesentlich strenger geahndet als in Deutschland. In Dänemark existiert beispielsweise das Gesetz der „Wahnsinnsfahrt“: Bei besonders schweren Verstößen kann die Polizei Fahrzeuge konfiszieren und sogar zur Versteigerung freigeben. Italien plant indes tiefer in die Taschen von Verkehrssündern zu greifen: Wer mit einem Handy am Steuer erwischt wird, muss dort künftig mit bis zu 1.700 Euro Strafe rechnen. Bußgelder, die in diesen Ländern verhängt wurden, sollten Sie also – natürlich nur nach sorgfältiger Überprüfung – begleichen. Da es sich um EU-Mitgliedsstaaten handelt, kann die Strafe auch in Deutschland eingefordert werden. Bisher galt dies nicht für Bußgelder aus der Schweiz – doch damit ist es bald vorbei.

Bußgelder aus der Schweiz: Deutsche konnten Bescheide oft ignorieren

Bislang war die Schweiz das Eldorado für deutsche Verkehrssünder: Ertappte Raser oder Falschparker konnten die Zahlung des Bußgelds vermeiden, da Strafzettel aus Nicht-EU-Ländern in Deutschland nicht vollstreckt werden können. Einzige Konsequenz? Mögliche Unannehmlichkeiten bei einer erneuten Einreise in die Schweiz. Solange man nicht erneut in die Schweiz reiste, gab es kaum Grund zur Sorge. Doch nun hat der Bundestag laut einer Meldung der dpa einen Gesetzesentwurf zur polizeilichen und justiziellen Kooperation mit der Schweiz verabschiedet, der diese Situation in Zukunft ändern wird.

Immer schön an die Geschwindigkeit halten: Bußgeldbescheiden aus der Schweiz können Sie in Deutschland bald nicht mehr entgehen. © Andreas Haas/Imago

Hohe Bußgelder: In der Schweiz werden für Verkehrsverstöße deutlich höhere Beträge fällig als hierzulande

Noch ist nicht klar, wann genau das neue Gesetz in Kraft tritt. Einen Strafzettel aus der Schweiz sollte man dennoch künftig besser bezahlen – natürlich nach eingehender Prüfung. Denn bald können die Bußgelder aus der Schweiz auch hierzulande vollstreckt werden. Und Geldbußen für Verkehrsverstöße können in der Schweiz deutlich höher ausfallen als in Deutschland. Laut bussgeldkatalog.org kann eine Geschwindigkeitsüberschreitung zwischen 11 und 15 km/h zwischen 120 und 250 Schweizer Franken kosten – umgerechnet zwischen rund 127 und 264 Euro (Stand Ende Oktober 2023). In Deutschland werden dafür höchstens 50 Euro fällig. Die Vollstreckungsmöglichkeiten gelten auch umgekehrt, wie der ADAC betont. Heißt: Auch Schweizer, die in Deutschland Verkehrsverstöße begehen, kommen um eine Bezahlung nicht mehr herum.

Start noch unklar, aber auch Schweizer müssen zahlen

Übrigens, nicht nur im Ausland ist es von wichtig, Strafzettel genau zu inspizieren. In der Tat sollten Sie auch daheim auf der Hut sein, denn immer wieder treiben Betrüger ihr Unwesen und verteilen gefälschte Knöllchen, wie erst kürzlich in Berlin geschehen. Einige dieser gefälschten Strafzettel sind jedoch derart plump gemacht, dass sie im Netz für herzhaftes Gelächter sorgten.

Dieser Artikel wurde mithilfe maschineller Unterstützung überarbeitet und vor der Veröffentlichung von der Redakteurin Anne Tessin sorgfältig überprüft.