Unlesbare Schilder wegen Schnee? Wann sie gegen Bußgeldbescheide Einspruch einlegen können

Von: Sebastian Oppenheimer, Maria Wendel

Verkehrsschilder sind im Winter oft von Schnee bedeckt. Welche Regeln gelten dann für Autofahrer und was passiert bei einer Geschwindigkeitsüberschreitung?

Im täglichen Straßenverkehr sind es oft Schilder, die Vorfahrtsregeln, Geschwindigkeitsbegrenzungen und Warnhinweise vorgeben. Doch manchmal sorgen diese Schilder, wie das Schneeflocken-Symbol unter Geschwindigkeitsbegrenzungen, bei Autofahrern für Verwirrung. Aber um ein Tempolimit zu beachten, muss es zunächst einmal wahrgenommen werden. Was also, wenn ein Verkehrsschild von Schnee bedeckt ist?

Einige Schilder sind trotz Schnee durch ihre Form erkennbar

Manche Schilder kann man kaum noch identifizieren, wenn sie eingeschneit sind. © photothek/Imago

Der sogenannte Sichtbarkeitsgrundsatz ist grundsätzlich anzuwenden: Ein Verkehrszeichen, das nur leicht mit Schnee bedeckt ist und dessen Bedeutung schnell erfasst werden kann, bleibt gültig. Es gibt auch Schilder, die allein durch ihre Form eindeutig identifizierbar sind. Dazu gehören das achteckige Stoppschild, das auf der Spitze stehende dreieckige „Vorfahrt gewähren“-Schild und das Andreaskreuz an Bahnübergängen.

Viele andere Verkehrszeichen sind jedoch nicht anhand ihrer Form korrekt identifizierbar. Ein rundes Schild könnte beispielsweise ein Verbotsschild oder ein Tempolimit darstellen – und die Geschwindigkeitsangabe selbst ist nicht erkennbar, wenn das Schild vollständig mit Schnee bedeckt ist. In solchen Fällen kann laut ADAC nicht von Autofahrern erwartet werden, dass sie die Schilder beachten.

Bußgeldbescheid, aber das Tempolimit war wegen Schnee nicht zu erkennen?

Wer wegen eines nicht erkennbaren Tempolimits geblitzt wird, kann Einspruch gegen den Bußgeldbescheid einlegen. Der Fahrer muss jedoch einen entsprechenden Nachweis erbringen. Daher sollte man in solchen Fällen Fotos von der betreffenden Stelle machen. Ein Wettergutachten des Deutschen Wetterdienstes kann laut dem Automobilclub hilfreich sein, ist jedoch normalerweise mit Kosten verbunden.

Ortskundige sollten die Verkehrsregeln kennen – auch bei verschneiten Schildern

Selbst bei verschneiten Schildern sollte man im Zweifelsfall eher vorsichtig fahren. Denn auch wenn Verkehrszeichen nicht erkennbar sind, müssen Autofahrer ihr Fahrzeug jederzeit beherrschen und ihre Geschwindigkeit den Straßen-, Verkehrs- und Sichtverhältnissen anpassen. Der Auto Club Europa (ACE) weist darauf hin, dass innerorts in der Regel eine Höchstgeschwindigkeit von 50 km/h gilt, was jedem Autofahrer bekannt sein sollte. Der Automobilclub weist auch darauf hin, dass von Ortskundigen erwartet wird, dass sie die dort geltenden Regeln kennen. Wenn man also auf dem täglichen Weg zur Arbeit geblitzt wird, wird es schwierig sein, glaubhaft zu machen, dass man das Tempolimit nicht kannte.

Autofahrer sollten bei Schnee und Matsch außerdem regelmäßig ihr Kennzeichen überprüfen. Denn wenn das Nummernschild stark verschmutzt und nicht mehr lesbar ist, droht ebenfalls ein Bußgeld.

