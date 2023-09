Bußgeldbescheide nach dem Urlaub: So reagieren Sie richtig auf Strafzettel aus dem Ausland

Von: Maria Wendel, Simon Mones

Teilen

Bußgeldbescheide aus dem Ausland können auch in Deutschland vollstreckt werden. Doch es gibt Möglichkeiten, sich zu wehren: Wann ist ein Einspruch sinnvoll?

Mit dem Schulbeginn in Bayern ist nun auch das letzte Bundesland aus den Sommerferien zurückgekehrt. Doch mit dem Ende der Ferienzeit kann gelegentlich ein unangenehmes Urlaubssouvenir auftauchen: ein Bußgeldbescheid aus dem Ausland. Diesen sollte man keinesfalls ignorieren. Aber wie geht man korrekt damit um und wann ist es ratsam, Einspruch einzulegen?

Eine gründliche Überprüfung des Bescheids ist unerlässlich. „Insbesondere der Vorwurf und die Tatdaten (beispielsweise Tatort, Tatzeit, weitere Tatmodalitäten) sind zu hinterfragen und auf Plausibilität zu prüfen“, empfiehlt Tom Louven, Anwalt für Verkehrsrecht und Partneranwalt von Geblitzt.de der AutoBild.

Strafzettel aus dem Ausland: Anwalt empfiehlt sorgfältige Prüfung des Bescheids

Bußgeldbescheide aus EU-Ländern können auch in Deutschland vollstreckt werden, aus Nicht-EU-Ländern nicht. Ignorieren ist dennoch keine Lösung. © Michael Bihlmayer/Imago

Wer unsicher ist, sollte eine umfassende juristische Überprüfung des Dokuments oder Bescheids durch einen Anwalt in Betracht ziehen. Sind diese begründet, kann Einspruch erhoben werden. Es gelten die gesetzlichen Regelungen des Landes, in dem der Verstoß stattfand.

Ein Einspruch kann auch dann eine Option sein, wenn eine Rechtsmittelbelehrung im Bußgeldbescheid fehlt. Auch bei Parkverstößen aus Kroatien empfiehlt der ADAC, das Bußgeld nicht einfach zu akzeptieren. Notare und Anwälte aus Pula fordern bei ausstehenden Parkgebühren von zehn bis 40 Euro oft bis zu 500 Euro an zusätzlichen Gebühren – unter anderem für die Verfolgung von Rechtsansprüchen. „Der EuGH hat kürzlich festgestellt, dass kroatische Notare hierzu nicht befugt sind. Kroatische Gerichte sehen neuerdings die meisten Gebühren der Anwälte ebenfalls als überzogen an“, so der ADAC. In England kann sogar die Kleidung des Kontrolleurs dazu beitragen, das Bußgeld zu vermeiden. Diese muss nämlich den Vorschriften entsprechen. Schon ein vergessener Hut oder eine schlecht sitzende Uniform reichen und die Strafe ist hinfällig.

Bußgeld im Ausland: Schnelle Zahlung kann zu Ersparnissen führen

Aber was, wenn man doch zahlen muss? „Sollte die Zahlung nach kritischer Überprüfung berechtigt sein: das Bußgeld so schnell wie möglich zahlen, um eine Erhöhung der Geldbuße zu vermeiden“, rät Louven. In manchen EU-Ländern kann dies schnell der Fall sein. Wer sein Bußgeld jedoch schnell begleicht, kann oft von hohen Rabatten profitieren. „Je nach Land und Art des Verkehrsverstoßes sind bis zu 50 Prozent Nachlass möglich“, informiert der ADAC auf seiner Webseite. Besonders kulant zeigen sich hier die Länder

Frankreich,

Großbritannien,

Griechenland,

Italien,

Slowenien und

Spanien.

Autobahnen der Extreme: In Deutschland ist keine Strecke länger als die A7 – eine andere hört einfach auf Fotostrecke ansehen

„Urlaubs-Tickets“ ignorieren ist keine Lösung

Es ist jedoch keine Lösung, einfach nicht zu zahlen. Bußgeldbescheide aus EU-Ländern können auch in Deutschland vollstreckt werden. Zumindest dann, wenn die Geldstrafe für den Verstoß über 70 Euro beträgt – einschließlich der Verwaltungskosten. „Regelmäßig wird die Bagatellgrenze also erreicht. Damit ein Bescheid aus dem europäischen Ausland vollstreckt werden kann, müssen die Dokumente ganz beziehungsweise zumindest die maßgeblichen Inhalte des Bescheides in deutscher Sprache verfasst sein“, erklärt Louven der AutoBild.

Übrigens: Strafen aus Nicht-EU-Ländern können in Deutschland nicht durchgesetzt werden. Doch Achtung: Die Entscheidung, ob man ein Bußgeld in solch einem Fall unbezahlt lässt, sollte gut durchdacht sein. Denn bei der nächsten Einreise in dasselbe Land könnte erheblicher Ärger aufkommen – die Verjährungsfristen für Strafen erstrecken sich teilweise über mehrere Jahre. Und es ist nicht notwendig, mit dem Auto einzureisen – selbst bei einer Passkontrolle am Flughafen können Verkehrssünder, die ihre Strafen nicht beglichen haben, entdeckt werden.

Für diesen von der Redaktion geschriebenen Artikel wurde maschinelle Unterstützung genutzt. Der Artikel wurde vor Veröffentlichung von Redakteurin Maria Wendel sorgfältig überprüft.