Bußgeld wegen Schnee? Die Rechtslage bei verschneiten Autos und Schildern

Von: Simon Mones, Maria Wendel

Der Winter bringt Schnee und stellt Autofahrer vor Herausforderungen. Welche Auswirkungen dies auf Parkausweise und Tempolimits hat.

Die Temperaturen fallen und die Tage werden kürzer. Dies sind eindeutige Hinweise darauf, dass der Winter naht und mit ihm der Schnee. Dieser hat die Angewohnheit, Autos unter einer dicken, weißen Schicht zu verbergen. Es kann frustrierend sein, wenn man auf einem Parkplatz steht, auf dem ein Anwohnerparkausweis, ein Parkticket oder eine Parkscheibe benötigt wird. Aber besteht die Gefahr einer Strafe, wenn das Auto von Schnee bedeckt ist?

Geparktes Auto mit Parkschein: Kann eine verschneite Windschutzscheibe zu einem Bußgeld führen?

Sie haben Ihr Auto mit Parkschein oder Parkscheibe geparkt, aber dann schneit es? In diesem Fall droht kein Bußgeld: Sie haben Ihre Pflicht erfüllt. © Zoonar/Imago

Die klare Antwort ist: Nein. Obwohl die Straßenverkehrsordnung (StVO) vorschreibt, dass ein Parkausweis von außen gut sichtbar im Auto platziert werden muss, erfüllt der Autofahrer diese Pflicht bereits, wenn er diesen hinter die Windschutzscheibe legt. Während der Parkzeit muss das Auto jedoch nicht überwacht werden. Bei Schneefall muss man also nicht zum Auto gehen, um die Windschutzscheibe freizumachen.

Verkehrsschilder können ebenfalls vom Schnee verdeckt werden, aber ihre Gültigkeit hängt vom jeweiligen Verkehrszeichen ab. Ein Stoppzeichen ist aufgrund seiner achteckigen Form auch im verschneiten Zustand noch erkennbar. Ebenso ist das „Vorfahrt gewähren“-Schild leicht zu identifizieren.

Verschneite Schilder für Tempolimit sind nicht gültig – aber es gibt Ausnahmen

Es wird jedoch komplizierter bei Verkehrsschildern mit gleicher Form. Wenn ein Tempolimitschild mit Schnee bedeckt ist, können Autofahrer nicht erkennen, welche Geschwindigkeit erlaubt ist. Gerichte haben daher entschieden, dass solche Verkehrszeichen ihre Gültigkeit verlieren, wenn sie verschneit sind. Allerdings müssen Autofahrer im Nachhinein nachweisen, dass das Schild nicht erkennbar war.

Es gibt jedoch – wie immer – Ausnahmen: Ortskundige Autofahrer müssen sich auch an die Geschwindigkeitsbegrenzung halten, wenn das Schild nicht lesbar ist. Die Gerichte gehen davon aus, dass diese die Geschwindigkeitsbegrenzungen kennen sollten. Wer also in der Nähe seines Wohnorts geblitzt wird, kann sich nicht herausreden.

Verschneite Parkverbotsschilder behalten ebenfalls ihre Gültigkeit. Der Gesetzgeber geht in diesem Fall davon aus, dass die Autofahrer ihrer Sorgfaltspflicht nachkommen. Das bedeutet: Zuerst das Schild von Hand vom Schnee befreien und sicherstellen, dass das Parken erlaubt ist.

Dieser von der Redaktion geschriebene Artikel wurde mithilfe maschineller Unterstützung überarbeitet und vor Veröffentlichung von Redakteurin Maria Wendel sorgfältig überprüft.