BYD zeigt Interesse an Ford-Werk in Saarlouis: China-Elektroautos bald aus Deutschland?

BYD könnte seine Elektroautos künftig auch in Saarlouis bauen. Die Chinesen sollen Interesse an dem Ford-Werk zeigen. Doch es gibt noch andere Übernahmekandidaten.

Im Juni rollt in Köln der letzte Ford Fiesta vom Band. Auch der Focus wird 2025 von Ford gestrichen. Danach ist nicht nur für den Kompaktwagen Schluss, sondern wohl auch für den Standort in Saarlouis. Denn nach einem langen Kampf um das erste vollständig selbst entwickelte Elektroauto hat das Werk den Kürzeren gezogen. Den Zuschlag erhielt das Werk in Valencia. Doch es gibt Hoffnung, dass im Saarland dennoch Stromer gebaut werden. Allerdings nicht von Ford.

Stattdessen könnten dort künftig Elektroautos des chinesischen Herstellers BYD (Build Your Dream) vom Band rollen. Verhandlungen über den Verkauf des Standorts in Saarlouis sollen bereits laufen. Vertreter des Ford-Managements in Deutschland sollen daher kommende Woche nach China reisen.