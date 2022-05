Warum Sie beim Camping immer eine Wasserwaage dabei haben sollten

Von: Anne Hund

Den perfekten Stellplatz zum Übernachten zu finden – das ist manchmal gar nicht so einfach. (Symbolbild) © Westend 61/imago-images

Am Campingplatz angekommen stellt sich oft die Frage nach dem perfekten Stellplatz. Lesen Sie hier die Tipps, wie Sie Ihr Fahrzeug vor Ort ausrichten.

Vielleicht hatten Sie auf dem Campingplatz auch schon öfter die Qual der Wahl, was den geeigneten Stellplatz betrifft. Wollen Sie lieber einen Schattenplatz, oder darf es ruhig ein bisschen sonniger (und wärmer) sein? Auch, wie Sie Ihr Fahrzeug – oder wahlweise Ihr Zelt – ausrichten, ist für das eigene Wohlbefinden oft entscheidend. Was haben Sie beim Aufstehen am liebsten im Blick? Sind Sie ein absoluter Langschläfer, oder werden Sie lieber von den ersten Sonnenstrahlen geweckt?

Camping-Tipp: Den Stellplatz vor Ort in Ruhe auswählen

All diese Fragen sollten Sie sich vor der Auswahl stellen. Am besten erkundigen Sie den Campingplatz vor Ort erst einmal zu Fuß und suchen sich dann in aller Ruhe ein lauschiges Plätzchen. Gerade in der Hochsaison sollten Sie natürlich schon rechtzeitig einen geeigneten Platz reserviert haben – hier können Sie sich zum Beispiel anhand des Lageplans orientieren und sollten sich nicht scheuen, bei den Campingplatzbetreibern nachzufragen.

Das Wohnmobil gerade auszurichten – dank Mini-Wasserwage

Was den möglichst bequemen Schlafplatz betrifft, haben Experten noch einen anderen Tipp. So rät der Auto Club Europa (ACE) zu einer Mini-Wasserwage beim Camping, die Sie am besten immer an Bord Ihres Fahrzeugs haben. „Denn nichts ist schlimmer als eine Nacht in Schieflage zu verbringen“, heißt es auf der Homepage des ACE unter anderem. „Neben Unterlegkeilen gehört deswegen auch eine Mini-Wasserwaage in die Ausstattung.“ Praktisch: So eine kleine Wasserwage nimmt im Camping-Gepäck nicht viel Platz weg. Beim Austarieren kann sie allerdings eine gute Hilfe sein. Oder Sie probieren es alternativ mit einer Wasserwaagen-App fürs Handy. Auf iPhones mit aktuellem iOS-Betriebssystem sei eine Wasserwaagefunktion in der schon vorinstallierten App „Maßband“ zu finden, heißt es etwa in einem Bericht der Deutschen Presse-Agentur zum Thema.

Haben Sie zudem Ihren Flaschenöffner beim Camping vergessen? Dann können Sie sich im Auto eines einfachen Tricks bedienen – mehr darüber erfahren Sie hier. (ahu)