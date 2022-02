Aiways U5 im Test: E-Auto mit viel Ausstattung für wenig Geld

Teilen

Den Sprint von null auf 100 schafft der Aiways U5 in etwa acht Sekunden. © Airways

Mit dem Start-up Aiways gelingt es dem nächsten chinesischen Autobauer in Europa Fuß zufassen. Der U5 überzeugt dabei nicht nur durch seinen günstigen Preis.

Shanghai – Vor gerade einmal fünf Jahren wurde Aiways mit Sitz in Shanghai gegründet und macht sich nun auf, schrittweise Europa zu erobern. Das chinesische Start-up finanziert sich durch privates Kapital und wird von dem Batteriegiganten CATL unterstützt. In dieser Zeit haben die Chinesen einen elektrischen Crossover entworfen, entwickelt und in der neuen Fabrik in Shangrao produziert, der es mittlerweile auch nach Europa geschafft hat und sich gegenüber der hiesigen Konkurrenz nicht verstecken muss. Das 4,68 Meter lange SUV ist gefällig, volumentauglich und durch seinen 2,80 Meter langen Radstand sehr geräumig.

24auto.de verrät, womit der Aiways U5 im Test überzeugt.

Vorne sitzt es sich bequem, hinten bietet der U5 eine schier unendliche Beinfreiheit und einen flachen Boden. Der Kofferraum hat dagegen ein eher bescheidenes Volumen von 432 Litern, das sich durch ein Unterbodenfach auf 539 Liter erweitert. Wer die im Verhältnis 1/3 zu 2/3 umklappbaren Rücksitze umlegt, kann bis zu 1.555 Liter nutzen. Unter der vorderen Haube befindet sich ein kleines Gepäckabteil, in dem die Ladekabel untergebracht werden können. Die Ladebuchse befindet sich ungewöhnlich positioniert unter dem linken Frontscheinwerfer. *24auto.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA