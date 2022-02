DeLorean reist „Zurück in die Zukunft“ – mit Elektroauto

Von: Simon Mones

Die DeLorean Motor Company ist wieder zurück. Noch 2022 könnte ein Elektroauto den DMC-12 beerben. Auf Twitter wurde nun ein Teaser veröffentlicht.

Humble (Texas) – So manche alte Automarke ist inzwischen in Vergessenheit geraten. Auch an die DeLorean Motor Company, die im Februar 1983 liquidiert wurde, erinnern sich wohl nicht mehr viele. Dabei wurde der DMC-12 durch seine Rolle als Zeitmaschine in der „Zurück in die Zukunft“-Reihe zum Kultauto.

Den Filmtitel hat man sich bei DeLorean nun zu Herzen genommen und startet ein Comeback. Schon 2022 soll das erste Elektroauto auf den Markt kommen, das auf den Namen EVolved hören könnte, wie 24auto.de berichtet. Auf Twitter hat das – inzwischen neugegründete Unternehmen – jetzt einen ersten Teaser des Fahrzeugs veröffentlicht. Dazu heißt es: „Die Zukunft war nie versprochen“. (DeLorean bald wieder zu kaufen? So soll das Kultauto zurück in die Zukunft fahren)

DeLorean reist „Zurück in die Zukunft“ – mit Elektroauto

Sonderlich viel lässt sich in dem 15-sekündigen Video jedoch nicht erkennen. Allerdings scheint das Elektroauto an den legendären DMC-12 anzuknüpfen. So sind in dem Teaser zwei sich öffnende Flügeltüren zu erkennen. Insgesamt wirkt die Silhouette sehr dynamisch. Die Motorhaube scheint zudem stärker ausgeprägt zu sein, als beim DMC-12. Die Front wird von einem beleuchteten V-Emblem geziert. (DeLorean DMC-12: Designer gestaltet „Zurück in die Zukunft“-Kultauto um – „Doc Brown wäre entsetzt“)

Auf Twitter hat DeLorean einen Teaser des neuen Elektroautos gepostet. © Twitter (DeLorean Motor Company)

Die Ähnlichkeit kommt jedoch nicht von ungefähr, denn DeLorean arbeitet bei dem neuen Elektroauto mit der Audi-Tochter Italdesign zusammen. Das Designstudio wurde von Giorgetto Giugiaro (83) gegründet, der seinerzeit den DMC-12 entworfen hatte. Inzwischen hat er Italdesign jedoch verlassen.

DeLorean reist „Zurück in die Zukunft“ – Teaser begeistert Fans

Im vergangenen Jahr hatte auch Italdesign einen Teaser des neuen DeLorean veröffentlicht. Die beiden Fahrzeuge unterscheiden sich kaum. Im Entwurf des Designstudios prangt jedoch das DMC-Logo an der Front des Elektroautos. Wann der neue DeLorean auf den Markt kommt und was er kosten soll, ist indes noch nicht bekannt.

Aufbauen könnte der elektrische DeLorean auf der modularen EVX-Plattform, die Italdesign zusammen mit Williams Advanced Engineering entwickelt hat. Diese ermöglicht eine Leistung von bis zu 1.360 PS (1.000 kW) und einer Reichweite von 1.000 km. Zudem könnte der Fokus künftig mehr auf Luxusautos liegen.

Unabhängig davon sorgt der Teaser bei den Twitter-Usern für viel Grund zur Freude. Der ein oder andere Nutzer nutzt die Chance auch für eine Spitze gegen Tesla:

„Oh oh, ich sehe einen weiteren Tesla-Killer. Elon zittert wahrscheinlich in seinen Stiefeln.“

„Darauf habe ich gewartet !!!!!“

„Ich bin hoffentlich in der Lage, einfach etwas Müll reinzustopfen und durch die Zeit zu reisen.“

„Bitte, harte Linien. Bewahrt den 80er-Jahre-Stil.“

„Wenn es endlich enthüllt wird, sollte man es mit Rauch aus einem Lastwagen zurückfahren lassen.“

