DeLorean: Kult-Automarke aus „Zurück in die Zukunft“ kommt als Elektroauto wieder

Von: Ömer Kayali

Passenderweise hat der Delorean Alpha5 einen sehr futuristischen Look. © DeLorean

DeLorean feiert mit dem Alpha5 ein Comeback. Erste Bilder des Elektroautos sehen vielversprechend aus.

Die Automarke DeLorean hatte nur eine kurze Lebensdauer. Trotzdem genießt das einzige Modell des Herstellers – der DeLorean DMC-12 – einen Kultstatus, dank der „Zurück in die Zukunft“-Filmreihe. Nachdem das Unternehmen in den frühen 80ern aufgelöst wurde, hat sich eine unabhängige Firma aus Texas vor einigen Jahren die Rechte an der Marke DeLorean gesichert. Der Hersteller hat nun die ersten Bilder des neuen DeLorean Alpha5 enthüllt, mit dem er die Marke DeLorean in rein elektrischer Form wieder aufleben lassen will – und das Fahrzeug kann sich durchaus sehen lassen.

DeLorean Alpha5: Designer des Orignal DMC-12 waren beteiligt

Der DeLorean Alpha5 bleibt dem klassischen DeLorean aus den 80er Jahren treu. Das Markenzeichen sind vor allem die Flügeltüren, die sich nach oben öffnen. Der kantige Look des Originals wird jedoch gegen sanftere Kurven eingetauscht. Darüber hinaus verfügt der Alpha5 über vier statt zwei Sitze. Bei der Neuauflage hat sich DeLorean erneut mit Italdesign zusammengetan, demselben Designteam, welches auch den DMC-12 von 1981 mit entworfen hat.

DeLorean Alpha5: Elektrisch in die Zukunft

Beim DeLorean Alpha5 wäre selbst Marty McFly aus „Zurück in die Zukunft“ neidisch geworden – auch wenn dem Auto die Zeitmaschine fehlt. © DeLorean

Der Alpha5 wird mit einer 100-kWh-Batterie ausgestattet sein, die eine Reichweite von bis zu 300 Meilen (etwa 480 Kilometer) schafft. Die Höchstgeschwindigkeit liegt bei 250 km/h und von null auf 100 km/h benötigt er rund drei Sekunden.

Das Auto soll 2024 auf den Markt kommen. Der Alpha5 gilt aber als Prestige-Objekt und es wird auf 88 Exemplare limitiert sein. Danach plant das Unternehmen jedoch weitere Modelle in Serie auf den Markt zu bringen – unter anderem mit einem Sportcoupé sowie einem SUV mit Wasserstoffantrieb. Bis wir den Alpha5 in Aktion sehen, müssen wir uns noch ein wenig gedulden. DeLorean plant eine Live-Präsentation des Alpha5 am 21. August in Kalifornien. (ök)