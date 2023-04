Der neue ŠKODA FABIA TOUR – für alle, die gern auf Tour gehen

Der ŠKODA FABIA TOUR ist der ideale Kleinwagen für den Stadtverkehr. © Škoda

Der ŠKODA FABIA TOUR ist nun als Sondermodell mit vielen serienmäßigen Extras erhältlich. Sichern Sie sich jetzt das begrenzte Angebot – bereits ab 225 Euro monatlich.

Der ŠKODA FABIA TOUR gibt nicht nur im Stadtverkehr eine prima Figur ab. Der Kleinwagen überzeugt durch modernes Design und fortschrittliche Technologie. Nun gibt es den FABIA TOUR als Sondermodell mit vielen Extras. Das exklusive Angebot ist Teil eines begrenzten Sonderkontingents. Für Sie vorbestellt und sofort verfügbar. Entdecken Sie neue Orte in den Sitzen des ŠKODA FABIA TOUR. Jetzt bereits ab 225,- Euro monatlich.

Entdecken Sie den ŠKODA FABIA TOUR

Ausgesprochen exklusiv. Und alles inklusive.

Kompromisse machen nie wirklich viel Spaß – weder im Leben noch auf der Straße. Daher gibt es unsere meistverkauften ŠKODA Fahrzeuge als Sondermodelle TOUR, die bereits von Anfang an kompromisslos gut ausgestattet sind. So kommen der KAROQ, der KAMIQ, der SCALA und der FABIA nicht nur im gewohnt modernen Design, sondern verfügen über jede Menge fortschrittliche Technologien und andere praktische Extras. Alles, was Sie noch tun müssen, ist einsteigen und losfahren.

Cockpit © ŠKODA FABIA TOUR

Für alle, die gern auf Tour gehen

Der ŠKODA FABIA ist der ideale Kleinwagen für den Stadtverkehr und überzeugt besonders als Sondermodell TOUR. Mit seinem individuellen Look, der smarten Ausstattung und den „Simply Clever“-Features fallen Sie immer auf. Die attraktiven 16“-Leichtmetallfelgen Proxima Aero, das TOUR-Emblem, die LED-Hauptscheinwerfer mit integriertem Kurven- und Abbiegelicht und vieles mehr gehören zur Serienausstattung. So erfüllt dieses Fahrzeug nicht nur alle Ihre Bedürfnisse im Stadtverkehr, sondern beeindruckt auch auf allen Wegen.

Gutes Aussehen in der vierten Generation

Mit dem FABIA TOUR sorgen Sie garantiert für frischen Wind auf den Straßen und bringen Ihre Individualität zum Ausdruck. Sein aerodynamisches Design wird von cleveren Features ergänzt. Hierzu gehören u. a. eine aktive Kühlerjalousie, LED-Hauptscheinwerfer und die 16“-Leichtmetallfelgen Proxima Aero.

Komfortzone verlassen? Noch nicht ...

Mehr, als Sie erwarten. Der FABIA TOUR hat neben exklusiven Sitzbezügen und einem besonderen Dekor viele weitere Highlights für Sie an Bord, z.B. das Infotainmentsystem Bolero inkl. SmartLink, eine Klimaanlage und ein Multifunktionslenkrad aus Leder.

Der ŠKODA FABIA TOUR – ab 225 €

LED © ŠKODA FABIA TOUR

Beeindruckend: das Ausstattungspaket Business

Genießen Sie jede Fahrt noch mehr und freuen Sie sich über Ausstattungsmerkmale, die viele Kompaktwagenfahrer gerne hätten: Navigationssystem Amundsen, Verkehrszeichenerkennung, Wireless SmartLink, Phonebox mit induktiver Aufladefunktion und variabler Ladeboden im Kofferraum.

Vernetzt mit der Zukunft

Mit dem ŠKODA FABIA TOUR sind Sie immer gut vernetzt: Jederzeit online zu sein, bedeutet nicht nur, stets gut unterhalten und informiert zu sein, sondern im Bedarfsfall auch bestmögliche Unterstützung zu bekommen. ŠKODA CONNECT1 ist Ihr Tor zu vielfältigen Kommunikationsmöglichkeiten.

Immer sicher unterwegs

Der ŠKODA FABIA schaut für Sie mit: Zahlreiche Assistenzsysteme ermöglichen es Ihnen, auf alles, was auf der Straße passiert, schnell zu reagieren.

Cockpit © ŠKODA FABIA TOUR

Verbrauchswerte – ŠKODA FABIA TOUR

EIN ANGEBOT DER ŠKODA LEASING1: ŠKODA FABIA TOUR (Benzin) 1,0 l TSI 70 kW (95 PS): Kraftstoffverbrauch (kombiniert): 5,8 l/100 km; (Kurzstrecke): 6,6 l/100 km; (Stadtrand): 5,3 l/ 100 km; (Landstraße): 5,1 l/100 km; (Autobahn): 6,3 l/100 km; CO2-Emissionen (kombiniert) 131 g/km. Effizienzklasse D (WLTP-Werte).2

1 Ein Angebot der ŠKODA Leasing, Zweigniederlassung der Volkswagen Leasing GmbH, Gifhorner Straße 57, 38112 Braunschweig. Inkl. Überführungskosten. Bonität vorausgesetzt.

2 Die angegebenen Verbrauchs- und Emissionswerte wurden nach dem gesetzlich vorgeschriebenen WLTP-Verfahren (Worldwide Harmonized Light Vehicles Test Procedure) ermittelt, das ab dem 1. September 2018 schrittweise das frühere NEFZ-Verfahren (neuer europäischer Fahrzyklus) ersetzte. Der Gesetzgeber arbeitet an einer Novellierung der Pkw-EnVKV und empfiehlt in der Zwischenzeit für Fahrzeuge, die nicht mehr auf Grundlage des NEFZ-Verfahrens homologiert werden können, die Angabe der WLTP-Werte, welche wegen der realistischeren Prüfbedingungen in vielen Fällen höher sind als die nach dem früheren NEFZ-Verfahren. Informationen zu den Unterschieden zwischen WLTP und NEFZ finden Sie unter skoda.de/wltp

Abbildung zeigt Sonderausstattung gegen Mehrpreis.

Gilt für den ŠKODA FABIA TOUR (Benzin) 1,0 l TSI 70 kW (95 PS); Fahrzeugpreis inkl. Überführungskosten: 25.800,00 €; Leasing-Sonderzahlung: 1.090,00 €; 48 Leasingraten à 225,00 €; Laufzeit: 48 Monate; jährliche Fahrleistung: 10.000 km.

Kofferraum © ŠKODA FABIA TOUR

