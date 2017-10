Diese erstaunliche Neuerung soll es 2018 auf den Straßen geben

Staus, Gehupe und Fußgänger-Chaos: Auf New Yorks Straßen geht es ziemlich rau zu. Trotzdem soll 2018 ein überraschendes Pilot-Projekt gestartet werden.

Wie der Bürgermeister New Yorks, Andrew Cuomo, am Dienstag bekannt gab, sollen ab 2018 selbstfahrende Autos in Manhattan getestet werden. Für das Pilot-Programm hat sich die General Motors-Tochter Cruise Automation beworben. Bei den Testfahrzeugen soll es sich demnach um elektrisch angetriebene Chevrolet Bolts handeln, die mit Kameras, Radar und der Software von Cruise Automation ausgestattet sind.

Autonomes Fahren in New York: Warum gerade Manhattan?

Die Firma verfügt über eine Flotte von 100 autonomen Fahrzeugen. Zunächst soll aber nur eine kleine Zahl davon eingesetzt werden, bevor über die Zeit noch mehr autonome Wagen auf die Straßen geschickt werden.

Cruise-Chef Kyle Vogt spricht laut dem Wall Street Journal von einzigartigen Möglichkeiten - denn das hohe Verkehrsaufkommen in Manhattan sei die perfekte Grundlage, um die autonomen Fahrsysteme zu schulen. Staus, Fußgänger und Verkehrschaos - all das soll die Technik vorantreiben.

Die Wetterbedingungen New Yorks seien ein weiterer Faktor, die für das Projekt sprechen. Denn auch Schneefall oder Regennässe sollen für die selbstfahrenden Autos in Zukunft kein Problem mehr sein - wenn alles nach Plan läuft. Trotzdem wird sicherheitshalber noch ein Fahrer in den Chevys sitzen, um im Notfall eingreifen zu können.

Auf der ganzen Welt: Selbstfahrende Autos im Test

Ähnliche Tests mit selbstfahrenden Autos gibt es überall auf der Welt: In Singapur probiert sich das Startup NuTonomy aus Boston seit letztem Jahr mit autonomen Taxis. Seit vergangenem Herbst begannen auch Uber und Volvo mit entsprechenden Tests in Pittsburgh. New York ist jedoch eine ganz andere Hausnummer - es wird sich zeigen, ob die selbstfahrenden Autos dem Verkehrschaos dort gewachsen sind.

Von Franziska Kaindl