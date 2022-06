Pärchen klaut 18 Kanister Diesel – Verfolgungsjagd mit der Polizei endet im Graben

Von: Sebastian Oppenheimer

Am Ende landeten die Spritdiebe mit ihrem Lieferwagen im Graben – aus einigen Kanistern war dabei Diesel ausgelaufen. © Polizei Paderborn

Mit 18 Kanister voller Diesel flüchteten Spritdiebe in Nordrhein-Westfalen vor der Polizei – die Verfolgungsjagd endete in einem Unfall.

Delbrück-Steinhorst – Die hohen Sprit- und Rohstoffpreise machen Fahrzeuge für Kriminelle aktuell vor allem in zweierlei Hinsicht attraktiv: Beliebt sind bei den Dieben vor allem Katalysatoren – doch auch Kraftstoff wird momentan gerne aus Tanks abgezapft. Kürzlich schnappte die Polizei einen Mann, der rund 10.000 Liter Diesel gestohlen hatte.

Nun lieferten sich Spritdiebe in Nordrhein-Westfalen eine riskante Verfolgungsfahrt mit der Polizei, wie 24auto.de berichtet.

In einem Betrieb waren bei zwei Lkw die Tankdeckel aufgebrochen und daraus offensichtlich Diesel abgezapft worden. Kurz darauf entdeckte eine Streife den Kastenwagen der vermeintlichen Täter – und wollte ihn kontrollieren. Doch der Fahrer hielt nicht an, sondern gab kräftig Gas, um den Beamten zu entkommen. Nach etwa einem Kilometer verlor der Fahrer auf gerader Strecke die Kontrolle über das Fahrzeug. Der Lieferwagen geriet ins Schleudern, prallte in die Leitplanke und rutschte im Anschluss in den Straßengraben. Die Beamten nahmen den 28-jährigen Fahrer und seine 20-jährige Beifahrerin fest. Die beiden blieben unverletzt – und hatten wohl großes Glück: Denn einige der 18 geladenen Kanister mit Diesel waren ausgelaufen.