Extreme Spritpreise: Mann klaut 10.000 Liter Diesel

Von: Sebastian Oppenheimer

Ein 42-Jähriger hat laut Polizei knapp 10.000 Liter Diesel geklaut – nun wurde er erwischt. (Symbolbild) © Marius Becker/dpa

Diesel ist aktuell so teuer wie noch nie – die Polizei erwischte nun einen 42-Jährigen auf frischer Tat, der offenbar knapp 10.000 Liter davon geklaut hat.

Bottrop – Autofahren ist aktuell ein extrem teures Vergnügen. Vor allem die explodierenden Spritpreise treiben Autobesitzern an der Tankstelle aktuell die Tränen in die Augen: Seit Russland die Ukraine angegriffen hat, schießen die Kraftstoffpreise beinahe täglich weiter in bis dato ungekannte Höhen. Ein 42-Jähriger hatte jedenfalls offenbar keine Lust, so viel Geld für Kraftstoff zu bezahlen – um genau zu sein: Er zahlte gar nichts. Der Mann aus Bottrop klaute knapp 10.000 Liter Diesel.

10.000 Liter sind eine ganze Menge. Laut Polizei Recklinghausen ging der mutmaßliche Täter etappenweise vor: Insgesamt 20 Mal – nahezu wöchentlich seit Juli 2021 – soll der 42-Jährige den Beamten zufolge Diesel gestohlen haben. Und zwar mit einer Tankkarte/Flottenkarte, „über die er nicht verfügen durfte“.

