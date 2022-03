Statt Diesel lieber Heizöl oder Salatöl tanken? Deshalb raten Experten davon ab

Von: Sebastian Oppenheimer

Teilen

Die extremen Dieselpreise lassen Besitzer von Selbstzündern über Alternativen nachdenken – doch Experten raten dringend davon ab, Heizöl oder Salatöl zu tanken.

München – Seit Monaten steigen die Spritpreise immer weiter – mit dem Überfall der Russen auf die Ukraine schossen sie dann durch die Decke. Kraftstoff kostet so viel wie noch nie in Deutschland – Diesel ist inzwischen teurer als Super. Auch die Freigabe der Ölreserven brachte kurzfristig keinen großen Preiseffekt. Für Besitzer von Selbstzündern ist das eine völlig ungewohnte Situation, war doch ein Diesel-Fahrzeug fast immer ein Garant für ein relativ günstiges Vorankommen. Der ein oder andere Diesel-Besitzer mag da über Alternativen für den Tank nachdenken. Doch: Experten raten dringend davon ab, Salatöl oder Heizöl in den Tank zu kippen, wie 24auto.de berichtet.

Pflanzenöl aus dem Supermarkt statt Diesel in den Tank kippen? Experten raten davon dringend ab. (Symbolfoto) © Panthermedia/Imago

Statt Diesel, Heizöl oder Salatöl tanken? Deshalb raten Experten davon ab

Ein Liter Rapsöl ist aktuell bei Discountern für 1,50 bis 1,80 Euro pro Liter zu haben. Bis vor Kurzem hätte wohl noch keiner daran gedacht, damit den Diesel zu ersetzen – doch die aktuelle Preissituation macht’s möglich. Andere könnten vielleicht auf die Idee kommen, ihren Heizöl-Vorrat anzuzapfen. Doch laut ADAC eignen sich weder Pflanzenöl noch Heizöl für den Fahrzeugtank.

Laut den Experten des Automobilclubs ist das größte Problem bei Pflanzenöl der Viskositätsunterschied im Vergleich zu herkömmlichem Diesel: „Pflanzenöle führen zu Startschwierigkeiten und wirken sich negativ auf Leistung und Lebensdauer des Motors aus.“

Statt Diesel, Heizöl oder Salatöl tanken? Es drohen Schäden am Motor

Einspritzpumpe und Einspritzdüsen sind laut ADAC nicht für das zähflüssigere Pflanzenöl ausgelegt, weshalb die Verbrennung nicht optimal verläuft. Dadurch ist nicht nur mit einer verminderten Motorleistung zu rechnen – es kann mittelfristig auch zu Schäden an Motor und Kraftstoffsystem kommen. Eine Ausnahme bildeten – aber auch nur auf Zeit – den Experten zufolge ältere Dieselmotoren mit Verteilereinspritzpumpen. Doch auch bei diesen Aggregaten werde die Lebensdauer bei längerem Pflanzenölbetrieb eingeschränkt.

Seit dem Beginn des Ukraine-Krieges schießen die Spritpreise durch die Decke. (Symbolbild) © Swen Pförtner/dpa

Statt Diesel Heizöl tanken? Schadstoffausstoß des Fahrzeugs kann steigen

Und Vorsicht: Wer sein Auto mit Speiseöl betreibt, begeht Steuerhinterziehung, weil auf das Öl aus dem Supermarkt keine Kraftstofffsteuer erhoben wird.

Lesen Sie auch Evelyn Burdecki meldet sich nach Ukraine-Rückkehr mit Oliver Pocher: „Gefühl hatte ich noch nie“ Bekannt wurde Evelyn Burdecki als unbedarfte TV-Blondine, doch nach ihrer Ukraine-Reise zeigt sie sich mit einem speziellen Appel von einer ganz anderen Seite. Evelyn Burdecki meldet sich nach Ukraine-Rückkehr mit Oliver Pocher: „Gefühl hatte ich noch nie“ Tiefe Emotionen bei Andy Borg: Schöne Schlagersängerin bricht in Tränen aus Beim „Schlager-Spaß mit Andy Borg“ wurde es am Samstagabend wieder höchst emotional. Mit einer Liveschalte bereitet Borg seinem Gast Julia Lindholm eine wunderbare Überraschung. Und sorgt damit für einen Tränenausbruch bei der jungen Schlagersängerin. Tiefe Emotionen bei Andy Borg: Schöne Schlagersängerin bricht in Tränen aus

Heizöl statt Diesel zu tanken, ist grundsätzlich gesetzlich verboten – weil Heizöl anders besteuert wird. Und bei Heizöl bestehen laut ADAC ebenfalls technische Risiken für den Motor. So könne durch die schlechtere Cetanzahl der Motor stärker verschmutzen und mehr Schadstoffe ausstoßen. Und wegen der geringeren Schmierfähigkeit könne es zu einer Leistungsminderung sowie erhöhtem Verschleiß an Kraftstoffförder- und Einspritzpumpen kommen. *24auto.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA.