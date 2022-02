Doge Charger macht Burn-out – mit dramatischen Folgen

Von: Simon Mones

In den USA hat der Fahrer eines Dodge Charger Hellcat einen Burn-out hingelegt. Doch der ging gewaltig nach hinten los.

Irwindale (USA) – Für viele Fans der Muscle Cars war die Meldung, dass Dodge den Charger und Challenger einstellen will, ein Schock. Doch 2024 ist für beide Modelle Schluss, auch für die besonders PS-starken Hellcat-Modelle. Diese sind in den USA als besonders reinfressend bekannt.

In Kalifornien könnte nun ein Besitzer eines Charger Hellcat noch einmal zuschlagen, bevor Dodge das Muscle Car in die Rente schickt. Der Grund dafür wurde in einem rund 14-Minütigen YouTube-Video dokumentiert, wie 24auto.de berichtet. Darin ist zusehen, wie der Fahrer mit dem Auto auf dem Irwindale Speedway in Kalifornien zwei Minuten lang Donuts dreht.

Doch das reicht ihm offenbar noch nicht, also legt er mit seinem Dodge Charger Hellcat noch einen Burn-out hin. Eine Entscheidung, die er im Nachgang wohl eher bereuen dürfte. Denn nach weniger Sekunden explodierte das Heck des Muscle Cars und ging in Flammen auf. (Nissan-Fahrer wagt Rennen gegen Tesla – darum wird er das nie wieder tun)

In den USA ging ein Dodge Charger Hellcat bei einem Burn-out in Flammen auf. (Symbolbild) © Albert Pena/Imago

Zum Glück für alle Beteiligten, war die Feuerwehr bereits kurze Zeit später vor Ort, um den brennenden Dodge Charger Hellcat zu löschen. Erstaunlicherweise scheint das Auto bei dem Brand nur wenige bis gar keine strukturellen Schäden erlitten zuhaben, wie in dem Video zusehen ist. Der Besitzer konnte mit dem Wagen anschließend offenbar sogar noch nach Hause fahren und das obwohl dieser völlig verkohlt war. (Mercedes-AMG geht in Flammen auf: Peinlicher Burn-out-Totalschaden auf Hochzeitsfeier)

Doge Charger macht Burn-out – YouTube-Nutzer spekulieren über Ursache

Unklar ist jedoch, wie hoch der Schaden an dem Wagen wirklich ist. Auch die Frage, warum der Fahrer des Dodge Charger Hellcat den Burn-out nicht sofort abgebrochen hat, als dieser Feuer fing, bleibt ungeklärt. Offen ist auch die Ursache, die dazu geführt hat, dass das Muscle Car in Flammen aufging.

In den Kommentaren unter dem Video äußern die YouTube-Nutzer verschiedenste Theorien. So wurde vermutet, dass der Brand durch einen geplatzten Reifen ausgelöst worden ist. Eine andere Vermutung ist, dass dieser eine andere brennbare Substanz entzündet hat. Viele Nutzer nehmen den Vorfall jedoch auch mit Humor:

Die neue Bedeutung eines HELLCAT - er lässt dich buchstäblich die Erfahrung des Feuers spüren.

Wie meine Mutter zu sagen pflegte, wenn ich so einen Blödsinn machte: "Ein Narr und sein Geld sind bald geschieden".

Und das ist der Grund, warum ich niemals einen gebrauchten Hellcat kaufen würde.

Er hat die Hölle in Hellcat gesteckt

Ich bin eigentlich froh, dass das auf YouTube gepostet wird, damit junge Kerle eine Lektion lernen können.

