Aussteigen verboten: Was tun bei dringendem Bedürfnis im Stau auf der Autobahn?

Von: Maria Wendel, Sebastian Oppenheimer

Der Auto Club Europa empfiehlt Notfalltoiletten für lange Fahrten. Ein ungewöhnlicher Tipp, der jedoch Leben retten könnte.

Die Vorbereitung einer Urlaubsreise erfordert sorgfältige Planung. Um die Wahrscheinlichkeit einer Autopanne zu verringern, ist es ratsam, das Fahrzeug vor der Abreise gründlich zu inspizieren oder eine Werkstattinspektion durchführen zu lassen. Um unerwartete finanzielle Belastungen zu vermeiden, sollten die Mautkosten in Europa berücksichtigt und möglicherweise die Tankpausen so geplant werden, dass sie so kosteneffizient wie möglich sind. Aber egal, wie gut die Planung ist, es gibt immer unvorhersehbare Faktoren wie Verkehrsstaus. Besonders problematisch wird es, wenn ein dringender Toilettengang erforderlich ist.

Dringender Toilettengang im Stau: Das Verlassen des Autos auf der Autobahn ist untersagt

Was tun bei einem dringenden menschlichen Bedürfnis, wenn bei einem Stau auf der Autobahn gar nichts mehr vorangeht? (Symbolbild) © Joko/Imago

Es ist eine Situation, die viele Autofahrer wahrscheinlich schon einmal erlebt haben: Ein dringendes Bedürfnis meldet sich, aber man denkt: „Das Ziel ist nicht mehr weit entfernt, das schaffe ich noch.“ Doch dann passiert das Unvermeidliche: Ein Stau – und alles steht still. Was also tun? Gemäß § 18 Absatz 9 der Straßenverkehrsordnung (StVO) ist es nicht erlaubt, das Auto auf der Autobahn zu verlassen. Dort steht: „Zu Fuß Gehende dürfen Autobahnen nicht betreten.“

Was tun bei dringendem Bedürfnis im Stau? Empfehlung von Automobilclub

Besonders bei Kindern kann es manchmal dringend sein. Der Auto Club Europa (ACE) rät daher, auf längeren Fahrten sogenannte „Notfalltoiletten“ oder „Taschen-WCs“ mitzuführen. Die sind nicht nur für Kinder, sondern auch für erwachsene Frauen und Männer und für wenige Euro erhältlich – zum Beispiel online. Auch wenn die Verwendung solcher Produkte für einige ungewöhnlich oder sogar seltsam erscheinen mag, ist „die Benutzung allemal empfehlenswerter, als potenziell sein Leben durch das Betreten der Fahrbahn zu riskieren“, so der ACE. Denn es gibt immer wieder Menschen, die die Rettungsgasse – lesen Sie hier, wie die Hand-Regel Autofahrern bei Unsicherheit helfen kann – oder den Seitenstreifen für ihre eigenen Zwecke nutzen, obwohl dies natürlich verboten ist.

Wann man Wohnmobil-Toiletten im Stau benutzen darf

In solchen Situationen haben Reisende, die mit einem Wohnmobil unterwegs sind, definitiv Vorteile. „Ist die Zündung aus und der Camper steht, darf die bordeigene Toilette benutzt werden“, so der Automobilklub. Aber Achtung: Sobald der Verkehr wieder fließt, müssen alle Mitfahrer auf ihren Plätzen sein. Mit einem Wohnwagen funktioniert das leider nicht: Denn die Insassen des Zugfahrzeugs müssten das Fahrzeug verlassen und die Fahrbahn betreten, um die Toilette zu benutzen.

Für diesen von der Redaktion geschriebenen Artikel wurde maschinelle Unterstützung genutzt. Der Artikel wurde vor Veröffentlichung von Redakteurin Maria Wendel sorgfältig überprüft.