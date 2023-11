Mit dem Auto in den Urlaub nach Österreich: So sparen Sie Geld und Ärger

Von: Sebastian Oppenheimer, Maria Wendel

Von der richtigen Bereifung bis zum Witterungscheck: Im jeweiligen Urlaubsland sollten Sie die Verkehrsregeln kennen, um teure Strafen zu vermeiden.

Eine Autoreise in den Urlaub erfordert sorgfältige Vorbereitung. Ein umfassender Fahrzeugcheck vor der Abfahrt ist unerlässlich. Um Geld zu sparen und die oft überhöhten Preise an Autobahnraststätten zu umgehen, ist es ratsam, seine eigene Verpflegung mitzubringen. Je nach Reiseziel kann es sinnvoll sein, Tankstopps in anderen Ländern einzuplanen. Es ist von großer Bedeutung, sich über die Verkehrsregeln im Urlaubsland zu informieren, da teilweise strenge Strafen drohen – wie zum Beispiel in Dänemark durch das sogenannte „Wahnsinnsfahrt“-Gesetz. Auch in Österreich können hohe Kosten entstehen, wenn man sich im Winter nicht an bestimmte Regeln hält.

Österreich: ab November „witterungsabhängige Winterausrüstungspflicht“

In Österreich gilt vom 1. November bis 15. April eine „witterungsabhängige Winterausrüstungspflicht“. (Symbolbild) © Panthermedia/Imago

In Österreich besteht vom 1. November bis zum 15. April eine sogenannte „witterungsabhängige Winterausrüstungspflicht“. Bei Schnee, Matsch oder Eis auf der Straße müssen alle Räder mit Winterreifen ausgestattet sein. Laut dem österreichischen Automobilclub ÖAMTC (Österreichischer Automobil-, Motorrad- und Touring Club) gelten Reifen mit den Kennzeichnungen „M+S“, „M.S.“ und „M&S“ als Winterreifen. Auch Reifen mit dem Schneeflockensymbol sind zugelassen. Die Mindestprofiltiefe für Winterreifen in Österreich beträgt mindestens vier Millimeter, bei Diagonalreifen müssen es mindestens fünf Millimeter sein.

Schneeketten statt Winterreifen nur bedingt gültig

Es besteht auch die Möglichkeit, anstelle von Winterreifen Schneeketten auf mindestens zwei Antriebsrädern zu montieren. Dies ist jedoch nur zulässig, wenn die Straße durchgehend mit Eis oder Schnee bedeckt ist. Wer sich für diese Option entscheidet, sollte stets Schneeketten im Auto dabei haben.

Winterreifenpflicht in Österreich – Mögliche Bußgelder

Wer sich als Autofahrer in Österreich nicht an diese Vorschrift hält, muss mit hohen Kosten rechnen. Wird man bei winterlichen Straßenverhältnissen ohne die erforderlichen Reifen erwischt, droht eine Strafe von 60 Euro. Bei Gefährdung anderer Verkehrsteilnehmer können laut ÖAMTC sogar Strafen von bis zu 5.000 Euro verhängt werden.

Übrigens: Auch in Deutschland besteht eine situative Winterreifenpflicht – allerdings ohne festgelegten Zeitraum. Die Mindestprofiltiefe entspricht hier der von Sommerreifen: 1,6 Millimeter. Experten, wie zum Beispiel vom ADAC, empfehlen jedoch mindestens vier Millimeter.

