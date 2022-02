Von Lidl bis Ikea: Welche Geschäfte Ladesäulen für E-Autos auf ihren Kundenparkplätzen anbieten

Die Infrastruktur für Elektroautos verbessert sich Jahr für Jahr. © Sven Simon/Imago

Für E-Auto-Besitzer wird es immer einfacher, Ladesäulen zu finden. Eine zunehmend beliebte Anlaufstalle werden Parkplätze von Supermärkten und anderen Geschäften.

Lange galt die fehlende Infrastruktur für Elektroautos als einer der großen Kritikpunkte für die Elektromobilität. Doch Jahr für Jahr verbessern sich die Bedingungen dafür in Deutschland. Um E-Auto-Fahrer längerfristig anzulocken, bieten immer mehr Supermärkte und auch andere Geschäfte Ladesäulen für elektrisch betriebene Fahrzeuge auf ihren Kundenparkplätzen an. Es ist eine Win-Win-Situation für die Händler und Kunden: Kunden lassen sich beim Einkauf mehr Zeit, damit die Ladungen ihrer E-Autos möglichst voll werden und dadurch kaufen sie mehr ein. Welche Märkte Ladestellen anbieten und bei welchen das Laden gratis möglich ist, sehen Sie in der folgenden Übersicht.

E-Auto beim Supermarkt laden: Diese Ketten bieten Ladestellen an

Lidl und Kaufland – gratis aufladen möglich

– gratis aufladen möglich Aldi Süd – gratis aufladen möglich

– gratis aufladen möglich Rewe

METRO

Sie möchten wissen, ob eine Filiale in Ihrer Nähe Ladesäulen für E-Autos anbietet? Die interaktive Karte auf goingelectric.de gibt Ihnen einen guten Überblick über die Verfügbarkeiten in Deutschland. Sie informiert gegebenenfalls auch über Störungen.

Ladestellen für E-Autos: Auch diese Märkte bieten sie teilweise an

Nicht nur Supermärkte sind eine Anlaufstelle zum Laden von E-Autos, auch viele andere Märkte haben Ladesäulen auf ihren Parkplätzen installiert. Zu diesen zählen unter anderem:

Bauhaus

Burger King

Das Futterhaus

Famila – bei einigen Filialen gratis

– bei einigen Filialen gratis Hagebau

Hellweg

Hornbach

Ikea – gratis

– gratis McDonald‘s

Toom

Perspektivisch werden mehr Händler mit Lademöglichkeiten bei ihren Filialen nachziehen. Dadurch werden Elektrofahrzeuge zu einer immer attraktiveren Alternative gegenüber Verbrennern – vor allem im Nahverkehr. Denn wer nur in einem kleinen Radius mit dem Auto fährt und ausreichend Möglichkeiten zum Aufladen hat, für den werden die Reichweite und der Akkustand kein Problem sein. (ök)