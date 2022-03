Bis zu 50 Prozent Verlust: E-Autos büßen im Winter deutlich an Reichweite ein

Von: Andrea Stettner

Winterliche Temperaturen belasten die Akkus von E-Autos – auf Kosten der Reichweite. © Matthias Bein/dpa

Wer ein E-Auto besitzt, kommt im Winter teilweise nur halb so weit. Das zeigen Berechnungen des ADAC. Besonders Minusgrade machen den Akkus zu schaffen.

Kaum fallen die Temperaturen im Winter in den Minusbereich, schnellt bei E-Autos der Verbrauch in die Höhe. Eine Erklärung ist das Heizen von Innenraum, Frontscheibe oder auch der Autositze – die Energie dafür stammt aus der Antriebsbatterie. Doch das ist nicht der einzige Grund: Dem Akku wird es im Winter schlicht zu kalt. Laut ADAC liegt seine „Wohlfühltemperatur“ weitaus höher, nämlich zwischen 20 und 40 Grad Celsius. Die Elektrochemie funktioniert in diesem Temperaturbereich optimal, weshalb das Auto im Winter versucht, diese Zone immer wieder herzustellen – auf Kosten des Energieverbrauchs.

Je größer der Akku des E-Autos und je kälter die Außentemperatur, desto mehr Energie ist dafür nötig. „Insbesondere auf der Kurzstrecke kann der Verbrauch eines Elektroautos dadurch um bis zu 50 Prozent ansteigen – entsprechend sinkt die Reichweite auf der Bordcomputer-Anzeige.“, erklärt der ADAC auf seiner Internetseite.

E-Auto: Reichweite im Winter auf Kurz- und Pendlerstrecken

Mit wie viel Reichweitenverlust Fahrer von E-Autos im Winter rechnen müssen (auf Kurz- und Pendlerstrecken), sehen Sie in der folgenden Übersicht:

Reichweite nach Auto-Modell bei +14 °C bei - 7 °C Verlust Fiat 500e 244 km 182 km 25 % Renault Zoe 351 km 244 km 30 % Hyundai Kona electric 215 km 147 km 32 % Ford Mustang Mach-E 300 km 202 km 33 % Lexus UX300e 224 km 141 km 37 % Nissan Leaf e+ 332 km 210 km 37 % VW ID.3 324 km 162 km 50 %

Quelle: ADAC.de

Reichweitenverluste auf Kurzstrecke meist unproblematisch

Der Energieverbrauch und somit auch die Stromkosten sind im Winter für E-Autos also deutlich höher, besonders bei Fahrten unter dem Gefrierpunkt. Doch es gibt auch eine gute Nachricht: Reichweitenverluste auf der Kurzstrecke sind für Autofahrer relativ unproblematisch. Schließlich haben Sie in der Regel genügend Gelegenheit, Ihr E-Auto wieder aufzuladen – sei es zuhause an der Wallbox oder an der Ladestation vor dem Supermarkt.

Und auch vor einem Stau brauchen sich Autofahrer laut ADAC im Winter nicht zu fürchten: „Ein E-Auto verbraucht im Stand selbst im Winter relativ wenig Energie. Mit einem Elektroauto im Stau darf die Heizung auch bei eisiger Kälte problemlos mehrere Stunden auf Wohlfühltemperaturen laufen.“, heißt es in einem Beitrag auf der Internetseite.

Sie haben noch gar kein E-Auto? Dann könnte vielleicht ein Auto-Abo für Elektroautos für Sie in Frage kommen: Welche Modelle es gibt und wie hoch die monatlichen Kosten sind, lesen Sie hier.(as)