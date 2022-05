Riesiges E-Fahrzeug: Muldenkipper Lynx spart 1.300 Tonnen CO2

101795709.jpg © Thomas Hodel

Der Muldenkipper Lynx ist nah dran an einem Nullenergiefahrzeug. Pro Tag erzeugt das Elektrofahrzeug mehr Strom, als er selbst verbraucht.

Bern – Die Elektromobilität hält in immer mehr Bereichen des täglichen Lebens Einzug. Neben Autos sind auch Fahrräder, Roller und Busse längst elektrisch unterwegs. Bei Lastwagen und Co. setzen viele Hersteller indes auf Wasserstoff-Brennstoffzellen als Antrieb der Zukunft. Doch es geht auch anders, wie ein Muldenkipper aus der Schweiz unter Beweis stellt. Und auch die VW-Tochter Traton will auf Elektro-Lkw setzen.

24auto.de weiß, warum der Muldenkipper Lynx mehr Strom produziert, als er verbraucht.

Die Rede ist von dem Lynx (auf Deutsch Fuchs), der in einem Steinbruch im Berner Jura zum Einsatz kommt. Dabei handelt es sich um ein gigantisches Elektrofahrzeug mit einem Leergewicht von 58 Tonnen. Beladenen kommt der Muldenkipper auf satte 123 Tonnen und ist laut dem Hersteller eMining das größte Elektrofahrzeug der Welt. Als Basis diente ein gebrauchter Komatsu-Muldenkipper HD 605-7 mit herkömmlichem Dieselmotor.