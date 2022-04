Elektroauto am Ladekabel blockiert: Dieser Trick hilft sicher

Von: Marcus Efler

Manchmal blockiert der Stecker nach dem Laden. (Symbolbild) © Hendrik Schmidt/dpa

Das Laden eines Elektroautos ist im Wortsinne eine spannende Angelegenheit. Selbst am Schluss kann es klemmen – und zwar am Stecker. So löst man ihn sicher.

München – Das Laden eines Elektroautos ist manchmal eine Wissenschaft für sich. Hat man eine öffentliche Stromstation gefunden, die den Stromer zum akzeptablen Tarif einigermaßen zügig lädt, ist die Angelegenheit noch lange nicht gesichert. Denn danach lauert das dicke Ende: Tatsächlich kommt es laut 24auto.de* immer wieder vor, dass der Stecker sich nicht lösen lässt.

Der Pannendienst des Autoherstellers verweist dann meistens auf den Betreiber der Säule, aber manchmal löst auch dessen Fern-Reset der Ladesäule den Stecker nicht. Jetzt hilft nur noch ein Trick, den nicht mal jeder Pannendienstler oder Hotline-Helfer kennt, und mancher Autofahrer schon gar nicht: Der Griff zur Not-Entriegelung. Einmal ziehen, es klackt leise, der Stecker ist frei. Die Notentriegelung ist in den meisten elektrischen Automodellen gut versteckt, und nicht einmal in allen Bedienungsanleitungen leicht auffindbar vermerkt. Deshalb sollte sich jeder Stromer-Fahrer spätestens vor Antritt einer längeren Tour darüber informieren, wo sie sitzt. *24auto.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA