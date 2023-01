Autos aus China: Hohe Preise vergraulen potenzielle Kunden

Von: Marcus Efler

Der BYD Han ist teurer als ein Mercedes EQE. © Laurent Sanson/Imago

Autos aus China sind mittlerweile richtig gut und finden ihre Käufer. Doch die Premium-Preispolitik könnte viele Interessenten abschrecken.

In Deutschland sind mittlerweile einige chinesische Automarken präsent – die keineswegs im Billigsegment wildern, sondern sich preislich an den teuren deutschen Fabrikaten von VW bis Mercedes orientieren.

Das könnte viele potenzielle Kunden abschrecken, wie 24auto.de berichtet.

„Diese Ausrichtung steht im völligen Kontrast zu dem, was potenzielle Kunden von chinesischen Marken tatsächlich erwarten“, sagt Mansouri Soleiman Mansouri, Autoexperte der Unternehmensberatung Berylls Strategy Advisors. So kostet der Ora Funky Cat mit knapp 39.000 Euro fast so viel wie der in Zwickau gebaute Cupra Born. Die Elektro-Limousine BYD Han ist mit 72.000 Euro teurer als ein Mercedes EQE. In China ist sie für die Hälfte zu haben – ebenso wie der Wey Coffee 01. Der Plug-in-Hybrid von Great Wall ist mit 55.900 Euro kaum günstiger als ein vergleichbarer Audi Q5. Und für die 41.000 Euro, die Aiways hier für seinen U6 aufruft (China-Preis umgerechnet ca. 31.350 Euro), bekommt man seit der Preissenkung von Tesla schon fast ein Model Y.