Schikanöse Elektroauto-Regel abgeschafft: Bayern prescht vor

Von: Marcus Efler

Teilen

Auch Elektroautos brauchen in Deutschland eine grǘne Plakette. © MiS/Imago

Auch Elektroautos und Plug-in-Hybride benötigen eine grüne Plakette für die Fahrt in die Stadt. Bayern bestraft Verstöße gegen diese unsinnige Regelung nicht mehr.

Sie gehört zu den widersinnigsten Regeln der Straßenverkehrsordnung: Auch Elektroautos benötigen jene grüne Plakette, die Pkw mit Verbrennungsmotor als schadstoffarm ausweist. Bei Nichtbeachtung drohen 100 Euro Strafe. Logisch, dass Fahrer von Stromern lieber die fünf bis zehn Euro in die Plakette investieren – und den Kopf über diese wahnwitzige Bürokratie schütteln. Denn eigentlich sollte mit dem E am Ende des Kfz-Kennzeichens die Sache geklärt sein. Das tragen zwar auch Plug-in-Hybride, aber das sind durch die Bank moderne und so saubere Autos, welche die für Innenstädte geltende Abgasnormen locker erfüllen.

Nun schafft Bayern Erleichterung für umweltbewusste Autofahrer – und die Plaketten-Strafe für sie ab, wie 24auto.de berichtet. Nachdem die Bundesregierung eine entsprechende Bitte des Freistaates ignoriert hatte, „haben wir jetzt die Bayerische Polizei und die betreffenden Kommunen gebeten, Verstöße wegen fehlender Umweltplakette bei Fahrzeugen mit E-Kennzeichen künftig nicht mehr zu ahnden“, erklärte Bayerns Innenminister Joachim Herrmann (CSU).