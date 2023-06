Panne mit dem Stromer: Beim Abschleppen von Elektroautos ist Vorsicht geboten

Von: Sebastian Oppenheimer

Bei Verbrenner-Pkw ist das Abschleppen zumeist kein Problem – bei E-Autos dagegen häufig ein Fall für Profis. (Symbolbild) © agefotostock/Imago

Bleibt man mit einem Elektroauto liegen, sollte man es keinesfalls einfach abschleppen, ohne in die Bedienungsanleitung zu schauen. Es besteht die Gefahr von größeren Schäden am Fahrzeug.

Eine Autopanne passiert den meisten Autofahrer nur selten – deswegen wird in so einem Fall auch oft falsch reagiert. Wichtig ist etwa, vor dem Aussteigen die Warnweste anzulegen. Ebenso gilt es, die Gefahrenstelle abzusichern, in dem man ein Warndreieck aufstellt. Nicht immer macht ein Auto natürlich erst während der Fahrt schlapp – manchmal startet es erst gar nicht. Wenn es vor Ort nicht mehr in Gang zu kriegen ist, muss es in eine Werkstatt geschleppt werden. Bei Verbrennern ist das in der Regel kein Problem – bei Stromern dagegen schon. Weswegen man beim Abschleppen von Elektroautos auf einiges achten muss, wie 24auto.de berichtet

Das Problem bei Elektroautos: Auch im ausgeschalteten Zustand produziert in der Regel immer eine Achse Strom, wenn sich die Räder drehen. Diese Tatsache ermöglicht es Stromern normalerweise auch, während der Fahrt durch das sogenannte Rekuperieren Energie zurück in den Akku speisen. Ist die Elektronik allerdings nicht betriebsbereit und das Auto wird bewegt, können Leistungselektronik und die Traktionsbatterie Schaden nehmen – gerade bei höheren Geschwindigkeiten.