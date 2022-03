Elektroauto-Boom: Jeder zehnte Haushalt plant Anschaffung

Zehn Prozent der deutschen Haushalte wollen in den nächsten zwei Jahren ein Elektroauto kaufen.(Symbolbild) © Karl F. Schöfmann/Imago

Die Elektromobilität gewinnt immer mehr an Zuspruch. So plant in den kommenden zwei Jahren jeder zehnte Haushalt den Kauf eines Stromers.

Berlin – Die aktuellen Spritpreise dürfen wohl so manchen Autofahrer in Deutschland ins Grübeln gebracht haben. Denn obwohl das Rohöl zuletzt wieder günstiger geworden ist, haben sich die Spritpreise kaum verändert. Auch der umstrittene Tankrabatt von Finanzminister Christian Lindner ist noch nicht in Sicht. Derweil ist die Kilowattstunde Strom noch immer für wenig Geld zu haben. Und das, obwohl die Hamburg Energie und die Münchner Stadtwerke angekündigt haben, ihre Preise drastisch zu erhöhen. Und auch Teslas Supercharger werden noch einmal teurer.

Entsprechend überrascht es nicht, dass einige Autofahrer kurzfristig auf ein Elektroauto umsteigen wollen, wie eine repräsentative Umfrage im Digitalverband Bitkom zeigt. So überlegt aktuell jeder zehnte deutsche Haushalt, sich innerhalb der nächste zwei Jahre einen Stromer zu kaufen.