E-Auto selbst abschleppen – Warum das keine gute Idee ist

Von: Sebastian Oppenheimer

Verbrennerfahrzeuge mit Schaltgetriebe lassen sich problemlos abschleppen – bei E-Autos müssen Profis ran. (Symbolbild) © Agefotostock/Imago

Wenn Autos liegen bleiben, werden sie oftmals von einem anderen Pkw an den Haken genommen. Aber: Geht das auch bei einem Elektroauto so einfach?

München – Eine Panne hat niemand gerne – doch heutzutage hat man es zumindest etwas leichter als früher: Per Handy lässt sich schnell Hilfe rufen. In Zeiten vor der Allgegenwart des Mobilfunks hätte man andere Autofahrer ansprechen müssen – oder einen längeren Marsch zur nächsten Notrufsäule beziehungsweise zur nächsten Telefonzelle vor sich gehabt. Besonders ärgerlich ist, wenn einen der Defekt am Fahrzeug an einer unübersichtlichen oder stark befahrenen Strecke ereilt. Eine Reparatur vor Ort ist dann zu gefährlich, das Auto muss erstmal abgeschleppt werden.

Die naheliegendste Lösung ist das Abschleppen durch einen anderen Pkw. Bei einem Verbrenner-Fahrzeug mit Schaltgetriebe kein Problem, denn bei diesen lässt sich einfach der Gang rausnehmen – und so die Verbindung zwischen Motor und den Rädern trennen. Bei E-Autos und vielen Hybriden ist so ein „normales“ Abschleppen hingegen nicht möglich, weil sich die Verbindung zwischen Motor und Rädern nicht trennen lässt. Das hat zur Folge, dass während des Abschleppens die Räder die E-Motoren drehen, die wiederum dabei Strom erzeugen. Das Problem: Wenn Strom generiert wird, während das Fahrzeug nicht betriebsbereit ist, könnten Leistungselektronik und die Traktionsbatterie Schaden nehmen, berichtet der Auto Club Europa (ACE). Auch Automatikgetriebe seien gefährdet, wenn diese durch die Räder statt durch den Motor angetrieben werden.

